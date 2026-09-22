U ratu pobegla u London, pa postala biznismenka: Evo kako izgleda kuća koju je Sarajka prodala za 87 miliona $

Sarajka Sanela Dijana Dženkins pre 5 godina napravila je jednu od najvećih prodaja nekretnine u Malibuu, vredne 87 miliona dolara.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Sanela Dijana Dženkins, rođena kao Sanela Ćatić u Sarajevu 1973. godine, poznato je lice američkoj javnosti zbog svog angažmana u preduzetništvu, filantropske borbe, ali i učešću u rijaliti šou programu.

Godine 2005. za 21 milion dolara kupila je kuću u prestižnom kraju u američkom Malibuu, koju je pre nekoliko godina prodala za čak 87 miliona dolara i time napravila jednu od najvrednijih prodaja u poslednje vreme.

Ko je uspešna Sarajka?

Sanela je tokom rata u Bosni i Hercegovini najpre boravila u Hrvatskoj oko godinu dana, a nakon toga ju je pun naneo u London, gde je studirala informatiku i ekonomiju na prestižnom Gradskom univerzitetu u Londonu.

Nakon nekoliko godina, otvorila je i uspešnu kompaniju koja se bavila izradom kupaćih kostima, koje su ponele neke od najvećih zvezda poput Kejt Mos, Sindi Kraford, Rijane, Lejdi Gage i Bijonse. Stečeni kapital ulagala je delom u druge biznise poput firme Neuro Drinks koja se bavi prodajom zdravih alternativa gaziranih napitaka, kafe i vode, a delom i u filantropske svrhe, kako bi pomogla svom narodu u posleratnom periodu.

Poznata javnosti iz raznolikih razloga

Zapadnoj javnosti je posebno postala poznata 2009. godine, kada je izdala knjigu sa fotografijama portreta mnogih istaknutih poznatih ličnosti, ali i po mnogim projektima kojima se zalagala za uvažavanje ljudskih prava i prilikom kojih je prikupila velike svote novca u humanitarne svrhe.

Godine 1999. udala se za škotskog bankara Rodžera Dženkinsa, sa kojim ima dvoje dece, a od kojeg se razvela 2011. godine. Danas živi u Los Anđelesu sa 15 godina mlađim partnerom Ašerom Monroom i porodicom.

Posebnu popularnost stekla je učešćem u rijaliti programu Prave domaćice sa Beverli Hilsa 2022. godine, nakon čega se povukla iz javnosti zbog trudnoće sa 4. detetom.

Kuću u Malibuu kupila 2005. godine

Nakon nekoliko godina prikupljanja sredstava, Dijana je kupila kuću u Malibuu 2005. godine za 21 milion dolara. Imanje se prostire na oko 1,2 hektara i ima skoro 80 metara obalnog fronta, što je čini posebno primamljivom za bogate kupce.

Pogledajte kako izgleda ova kuća:

Glavni deo kuće razvijen je u jednom nivou, sa visokim plafonima, drvenim podovima složenim u riblju kost i velikim staklenim vratima prema vrtu i Pacifiku. Kuća poseduje i studio za snimanje, filmsku sobu, vinoteku, trospratnu kuću za goste, bazen i sportski teren.

Prugom od kuće do obale

Najposebnija stvar kod ove kuće jeste privatni funikular, tj. uspinjača, koja predstavlja vozilo nalik na tramvaj koje se uskom prugom i uz pomoć kanapa penje i spušta uz i niz nizbrdicu. Vodi do paviljona neposredno iznad plaže, sa barom, roštiljem, otvorenim ložištem i pomičnim krovom.

Ugradio ga je Keni Rodžers, američka legenda kantri muzike, dok je osamdesetih godina posedovao imanje. Prema rečima njegove supruge Vande, zbog te intervencije kažnjen je sa dva miliona dolara.

Nije dobila koliko je tražila

Godine 2021. Sanela je odlučila da proda kuću, za koju je tražila 125 miliona dolara. Ipak, prodaja je zaključena sa Janom Koumom, suosnivačom aplikacije Vocap, koji je već posedovao susedno imanje vredno 100 miliona dolara.

Ova transakcija bila je vredna 87 miliona dolara, a kasnije je svrstana i među najskuplje stambene prodaje u Los Anđelesu 2021. godine.