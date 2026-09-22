Vilnjus priprema teren za američke nuklearne bombardere dok Moskva otovreno prijeti da će Litvanija postati direktna meta ruskog arsenala ako usvoji sporne izmjene.

Izvor: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY

Litvanski parlament podržao je predlog zakona kojim bi se iz Ustava uklonila zabrana stacioniranja nuklearnog oružja na teritoriji države. Predlog je u prvom čitanju dobio podršku 99 poslanika, 13 je bilo protiv, a pet je ostalo uzdržano.

Da bi ustavna promjena bila konačno usvojena, parlament mora da sprovede još dva glasanja u razmaku od najmanje tri mjeseca. Prvo je zakazano za 9. oktobar, a drugo za 12. januar. Za izmjenu Ustava potrebna je podrška najmanje 94 od ukupno 141 poslanika.

Početkom juna Finanšal tajms je objavio da SAD pregovaraju o razmještanju nuklearnog oružja u Poljskoj i baltičkim zemljama. Prema izvorima tog lista, riječ je o američkim bombarderima koji mogu da nose nuklearne projektile.

Litvanske vlasti potvrdile su da vode takve pregovore i da razmatraju uvođenje odgovarajućih ustavnih promjena.

Iz Kremlja su u septembru poručili da će Litvanija biti meta ruskog nuklearnog oružja ako na svojoj teritoriji postavi takav arsenal.

Američki avioni dvostruke namjene, koji mogu da nose i konvencionalno i nuklearno oružje, trenutno su stacionirani u šest država članica NATO-a: Belgiji, Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Italiji, Holandiji i Turskoj. Rusija je nakon početka rata protiv Ukrajine svoje nuklearno oružje razmjestila u Belorusiju.