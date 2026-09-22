Vilnjus priprema teren za američke nuklearne bombardere dok Moskva otovreno prijeti da će Litvanija postati direktna meta ruskog arsenala ako usvoji sporne izmjene.
Litvanski parlament podržao je predlog zakona kojim bi se iz Ustava uklonila zabrana stacioniranja nuklearnog oružja na teritoriji države. Predlog je u prvom čitanju dobio podršku 99 poslanika, 13 je bilo protiv, a pet je ostalo uzdržano.
Da bi ustavna promjena bila konačno usvojena, parlament mora da sprovede još dva glasanja u razmaku od najmanje tri mjeseca. Prvo je zakazano za 9. oktobar, a drugo za 12. januar. Za izmjenu Ustava potrebna je podrška najmanje 94 od ukupno 141 poslanika.
Početkom juna Finanšal tajms je objavio da SAD pregovaraju o razmještanju nuklearnog oružja u Poljskoj i baltičkim zemljama. Prema izvorima tog lista, riječ je o američkim bombarderima koji mogu da nose nuklearne projektile.
Litvanske vlasti potvrdile su da vode takve pregovore i da razmatraju uvođenje odgovarajućih ustavnih promjena.
Iz Kremlja su u septembru poručili da će Litvanija biti meta ruskog nuklearnog oružja ako na svojoj teritoriji postavi takav arsenal.
Američki avioni dvostruke namjene, koji mogu da nose i konvencionalno i nuklearno oružje, trenutno su stacionirani u šest država članica NATO-a: Belgiji, Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Italiji, Holandiji i Turskoj. Rusija je nakon početka rata protiv Ukrajine svoje nuklearno oružje razmjestila u Belorusiju.