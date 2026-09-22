Nakon osuđujuće presude nekadašnjim liderima OVK, Priština različitim inicijativama pokušava da ospori nadležnost pravosudnih institucija sa sjedištem u Hagu.

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Osuđujuća presuda nekadašnjim vođama OVK prošle nedelje zabrinula je i Prištinu i Beograd. Dok Priština različitim inicijativama pokušava da ospori nadležnost pravosudnih institucija sa sjedištem u Hagu, Beograd upozorava na mogućnost da posljednju riječ ima Ustavni sud, od kojeg dio javnosti na tzv. Kosovu očekuje da preispita odluke Specijalizovanih vijeća.

Sagovornici Kosovo onlajna ukazuju da se pravosudne institucije ne mogu ukidati ili mijenjati zbog nezadovoljstva jedne od strana u ovom postupku, pa ni odlukama Skupštine, ali i da Ustavni sud nema ulogu revizora presuda Specijalizovanih vijeća.

Nezadovoljni osuđujućom presudom za ratne zločine nekadašnjim vođama OVK, Demokratska partija Kosova podnijela je juče Skupštini tzv. Kosova Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Specijalizovanim vijećima i Specijalizovanom tužilaštvu.

Predsjednik te stranke Bedri Hamza je objasnio da je cilj predloga izmjena i dopuna pravnog okvira po kojem funkcionišu Specijalizovana vijeća i Specijalizovano tužilaštvo, ograničavanje nadležnosti Specijalizovanih vijeća na konkretne navode iz izvještaja Dika Martija, dok bi se slučajevi koji ne spadaju u njegovu nadležnost prebacivali na tzv. Kosovo.

Hamza je kazao da Skupština treba da preuzme svoju ustavnu i zakonodavnu odgovornost tako što će ozbiljno razmotriti zakonske odredbe kojima se uređuje rad Specijalizovanih vijeća.

"Skupština ima odgovornost da preispita zakon kada smatra da on ne odražava svrhu zbog koje je usvojen. Prijedlog zakona to čini, jer zahtjeva da optužbe imaju konkretnu vezu sa navodima zbog kojih je ovaj sud osnovan. Ne opštu vezu i ne beskonačna tumačenja. Ne proširenje mandata samo zato što se neki događaj dogodio tokom rata. Mora da postoji jasna veza sa misijom zbog koje je ovaj mehanizam osnovan. Prijedlog zakona predviđa da, kada neki slučaj ne spada u ovu nadležnost, bude prebačen na Kosovo, zajedno sa spisima, dokazima i materijalima. Pravda se nastavlja, ali se nastavlja tamo gdje zakon kaže da treba da se nastavi", rekao je Hamza.

Prema njegovim riječima, izmjenama i dopunama Specijalni sud se ne ukida, već mu se vraća mandat zbog kojeg je osnovan.

"Njime se određuje da se bavi konkretnim navodima zbog kojih je osnovan i da je povezan sa izvještajem Dika Martija. Za ostale ratne zločine i djela koja nisu direktno povezana sa tim navodima odgovornost preuzimaju pravosudne institucije Kosova. Nijedan slučaj se ne zatvara samo zato što izlazi iz nadležnosti Specijalnog suda. Ako neki slučaj ne spada u njegovu nadležnost, on se prebacuje na Kosovo. Predlog zakona ne stvara pravnu prazninu", naglasio je Hamza.

Farsična razmišljanja

Advokat Novak Lukić izjavio je za Kosovo onlajn da nije vidio inicijativu za promjenu Zakona o specijalizovanim vijećima koju je podnijela Demokratska partija Kosova, ali smatra da ne postoji pravni način na koji može da se nekakvom incijativom ili odlukom Skupštine tzv. Kosova ospori nadležnost tih institucija.

"Ovako razmisljajući sad da, u bilo kom unutrašnjem pravnom sistemu, da ne govorimo o međunarodnom pravnom sistemu, imate da sud donese neku odluku, pa nekome se ne sviđa ta odluka i zbog toga hoće da ukida taj sud. To je farsično razmišljanje vezano za vladavinu prava", predočio je Lukić.

Ukazuje da se takva inicijativa ne bi mogla odraziti na tekući postupak protiv Tačija i drugih vođa bivše OVK, "ako im je to bila ideja".

On naglašava da je takva inicijativa prije svega politička tema i ukoliko je parlament donese, trebalo bi da bude predmet analize onih koji su osnivali Specijalizovana vijeća, odnosno Evropske unije.

"Kakve bi bile posljedice, to je stvar političke ocjene, ali svakako onih koji su uspeli da se dogovore sa kosovskim vlastima. Sada da se to ukida, jer je neko nezadovoljan odlukom, je van pameti", ponavlja Lukić.

Vidi opis Može li Priština da ospori nadležnost Specijalizovanih vijeća? Sramotni plan Albanaca nakon presuda u Hagu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: NIKOLA BESEVIC / AFP / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: NIKOLA BESEVIC / AFP / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Zulfiya Yakup / AFP / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Armend NIMANI / AFP / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Laura Hasani / AFP / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Politika ispred prava

Advokat Fehmije Gaši Bitići saglasna je da političke inicijative ne mogu uticati na odluke koje donose Specijalizovana vijeća u Hagu i da je put za njihovu promjenu žalbeni postupak.

"Ove inicijative stranaka neće imati nikakav uticaj na odluku koju je Sud donio. Jedini pravni i mogući stvarni uticaj jeste da se odbrana ojača snažnim argumentima i podnese žalba, kako bi se presuda osporila pred Apelacionim sudom i promijenila u njihovu korist", rekla je Gaši Bitići.

Ona je ocijenila da je za ukidanje Specijalizovanih vijeća potrebno sprovesti brojne procedure, ističući da ovaj sud ne funkcioniše kao uobičajene institucije.

Žalbe do Ustavnog suda

Paralelno sa inicijativom DPK, advokati nekadašnjih vođa OVK najavili su žalbe na prvostepene presude kojima su Hašim Tači, Jakup Krasnići, Kadri Veselji i Redžep Seljimi osuđeni za ratne zločine.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković upozorili da postoje još najmanje dvije instance gde presuda protiv lidera OVK može biti osporena. Procjenjuje se da bi drugostepeni postupak mogao potrajati do godinu dana, a onda bi mogla uslijediti žalba i Ustavnom sudu.

"Moramo da imamo na umu koji je to sud osudio Tačija, Veseljija, Seljimija i Krasnićija. U pitanju je tzv. kosovski sud – ovdje nije riječ ni o kakvom međunarodnom sudu. U pitanju je Specijalizovano vijeće koje je 2017. godine u tzv. Skupštini Prištine osnovano, ali je izmješteno u Hag iz bezbjednosnih razloga", podsjetio je Petković.

Advokat Dragan Pašić objašnjava za Kosovo onlajn da je sud u prvom stepenu pretresni panel koji je osudio nekadašnje vođe OVK, među kojima je i Hašim Tači, da zatim slijede i vijeća Apelacionog i Vrhovnog suda Kosova, dok je vijjeće Ustavnog suda Kosova u Hagu postavljen kao najviši, četvrti stepen.

Dodaje da je važno naglasiti da to vijeće Ustavnog suda, koje ima sjedište u Hagu, nije dio Ustavnog suda tzv. Kosova, pa samim tim nijedna pravosudna institucija koja ima sjedište na Kosovu ne može da utiče na pravosudne institucije koje su izmještene u Hagu.

"One imaju potpunu autonomiju u radu i donošenju odluka", naglasio je Pašić i ukazao da su u svim sudovima, izmještenim u Hagu, međunarodne sudije.

Advokat Novak Lukić podseća i da je Posebno odeljenje Ustavnog suda Kosova i pre suđenja nekadašnjim vođama OVK pred Specijalizovanim vijećima Kosova u Hagu potvrdilo nadležnost te institucije da odlučuje o krivičnim djelima iz okvira optužnice koja je podnijeta protiv Hašima Tačija, Kadrija Veseljija, Redžepa Seljimija i Jakupa Krasnićija.

Dodaje da je odbrana nekadašnjeg predsjednika tzv. Kosova Hašima Tačija već u pretpretresnoj fazi podnosila inicijative Ustavnom sudu Kosova kojima je osporavana nadležnost Specijalizovanog vijeća i svi ti predlozi su odbijeni.

EU dosljedno uz Specijalizovana vijeća

Portparol Evropske komisije Kristijan Vigand prenio je stav Evropske unije da Specijalizovana vijeća Kosova sprovode pravdu kroz poštene, nepristrasne i nezavisne sudske postupke, zasnovane na principu individualne krivične odgovornosti, podsjećajući da osobe, osuđene u prvom stepenu, imaju pravo žalbe na takvu presudu.

On dodaje i da EU ne komentariše pojedinačne inicijative, ali nastavlja sa dosljednom podrškom Specijalizovanim vijećima.

"Kosovska specijalizovana veća su nezavisna pravosudna institucija, osnovana odlukom Skupštine tzv. Kosova 2014. i 2015. godine, koja djeluje u okviru pravnog sistema Kosova i čiji rad EU kontinuirano podržava. Njihov rad je važan za obezbjeđivanje odgovornosti i zadovoljenje pravde za žrtve i njihove porodice iz svih kosovskih zajednica", predočio je Vigand.

U sažetku presude navodi se da je pretresni panel je utvrdio da su sva četvorica, Tači, Veselji, Krasnići i Seljimi, krivično odgovorni za ratne zločine proizvoljnog hapšenja i lišenja slobode 385 lica, surovo postupanje u odnosu na 49 lica, mučenje 303 lica i ubistvo 96 lica

Uprkos svemu, Pašić očekuje da u slučaju žalbenog postupka Veće Apelacionog suda potvrdi prvostepenu presudu.

"Apelacioni sud ima još dvije mogućnosti, a to je da preinači prvostepenu presudu tako što će ih osloboditi ili da uvaži žalbu tužilaštva i osudi ih i za krivično djelo za koje su oslobođeni u prvom stepenu, a to je za ratne zločine protiv čovječnosti", zaključio je Pašić.

(Kosovo online/MONDO)