Ovo lice koštalo je 100.000 dolara: Kris Džener ne staje s operacijama, u 70. pokazala rezultat pred kamerama

Kris Džener pojavila se na crvenom tepihu, a njen izgled ponovo je pokrenuo priču o skupom fejsliftingu.

Izvor: Instagram

Kada se Kris Džener pojavi pred fotografima, odeća gotovo nikada ne ostane jedina tema. Tako je bilo i na svečanom događaju u Los Anđelesu, na koji je stigla sa dugogodišnjim partnerom Korijem Gemblom. Iako je za to veče odabrala upečatljivu tamnoplavu kombinaciju, najveću pažnju privuklo je njeno lice.

Sedamdesetogodišnja rijaliti zvezda i najpoznatija "mamadžerka" na svetu osmehivala se pred kamerama, dok su se na društvenim mrežama ponovo nizali komentari o njenoj velikoj transformaciji. Za estetski zahvat kojem se podvrgla u medijima se vezivala cifra od približno 100.000 dolara, ali Kris nikada nije potvrdila koliko ga je zaista platila.

Nije pokušala da sakrije fejslifting

Za razliku od brojnih poznatih ličnosti koje promenu izgleda pripisuju odmoru, nezi kože ili drugačijoj šminki, Kris nije krila da je ponovo otišla "pod nož".

Potvrdila je da je zahvat obavio njujorški plastični hirurg doktor Stiven Levin, a objasnila je i da je želela da osveži rezultate fejsliftinga kojem se podvrgla petnaestak godina ranije.

"Odlučila sam se na ovaj fejslifting jer želim da budem najbolja verzija sebe i to me čini srećnom", rekla je ranije za Vogue Arabia i dodala da je to njen način da dostojanstveno stari, čak i ako se drugi sa njenim izborom ne slažu.

Prvi fejslifting imala je još 2011. godine, a pripreme za plastičnu operaciju tada su prikazane u rijalitiju "U korak sa Kardašijanovima". Zbog toga je prilično otvorena kada govori o estetskim korekcijama, pa samim tim ni ne iznenađuje publiku koja godinama prati ovu porodicu.

Odgovor Kris Džener na priče da je nezadovoljna

Nakon prvih fotografija njenog promenjenog lica pojavile su se tvrdnje da rezultat zahvata navodno nije dugo potrajao i da Kris razmišlja o novoj korekciji. Ona je takve navode odlučno odbacila.

Gostujući u podkastu ćerke Kloi Kardašijan, rekla je da je tvrdnja da je ljuta na svog hirurga "čista laž". Objasnila je da je njen cilj bio osvežen izgled i izraženija linija vilice, kao i da je dobijenim rezultatom zadovoljna.

"Volim svoje lice i potpuno sam zadovoljna načinom na koji izgledam", poručila je Kris i istakla da joj sa 70 godina više nije potrebno tuđe odobravanje.

Za nju, kako kaže, estetske promene nisu borba protiv godina, već lična odluka o tome kako želi da ih nosi.