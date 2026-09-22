Britanski premijer najavio je obnavljanje bliskih trgovinskih odnosa sa Briselom, ostavljajući otvorena vrata za potencijalni povratak Velike Britanije u Evropsku uniju u budućem manifestu Laburista.

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Britanski premijer Endi Bernam rekao je u utorak da mu je trenutno prioritet "obnova mostova sa evropskim saveznicima", ali da ne isključuje u budućnosti mogućnost da Ujedinjeno Kraljevstvo ponovo postane dio Evropske unije.

Bernam će u utorak održati svoj prvi sastanak sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, nije isključio mogućnost da se uvrsti poništavanje Bregzita u sledeći manifest Laburista, prenio je "Gardijan".

Andy Burnham has refused to rule out a pledge to rejoin the EU in a future Labour manifesto, stating questions about renewed membership were “for another day”.: https://t.co/AJZH7pEWHm https://t.co/6pWNcl80Jq — The Telegraph (@Telegraph)September 22, 2026

On je ocijenio da bi zemlja prvo trebalo da se fokusira na obezbjeđivanje bližih trgovinskih veza sa Unijom.

"Ono što sada moramo da uradimo jeste da pređemo na viši nivo u smislu postizanja praktičnog sporazuma koji će dodatno podstaknuti britansku ekonomiju i ta pitanja su suštinska", kazao je Bernam.

Građani UK su na referendumu 2016. godine izglasali da žele izlazak iz EU, a 2020. je ta zemlja zvanično izašla iz Unije.