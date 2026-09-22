Usred nestabilnosti na Bliskom istoku i rata u Ukrajini, Trampa danas na Generalnoj skupštini UN čeka gust raspored i sastanci sa najmanje 11 svjetskih lidera sa četiri kontinenta.

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Donalda Trampa danas na Generalnoj skupštini UN-a očekuje izuzetno gust raspored sastanaka sa liderima sa četiri kontinenta. Sve se odvija u trenutku nestabilnosti na Bliskom istoku i rata u Ukrajini koji traje već četiri i po godine i ne pokazuje znakove jenjavanja, uprkos Trampovim pokušajima posredovanja.

Američki predsjednik dan bi trebalo da počne govorom pred okupljenim delegatima, a zatim slijede sastanci sa najmanje 11 svjetskih lidera, pojedinačno ili u grupama. Sadržaj ovogodišnjeg govora nije poznat. Tramp je prošle godine izazvao burne reakcije govorom u kojem je tvrdio da njihove zemlje "odlaze dođavola" zbog, između ostalog, klimatske politike i masovnih migracija.

Dès mon arrivée à New York, j’ai rencontré le président Donald Trump. Nous avons décidé d’agir ensemble pour résorber les tensions sur les marchés de l’énergie, en protégeant les infrastructures critiques au Moyen-Orient et la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz.Nous allons aussi mettre nos efforts en commun pour obtenir un moratoire sur les frappes contre les infrastructures énergétiques et contre les infrastructures civiles ukrainiennes. Les populations civiles doivent être protégées et nous devons engager au plus vite une négociation sérieuse sur les conditions de la paix entre la Russie et l’Ukraine. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron)September 22, 2026

Sastanci sa Zelenskim, Bernamom i liderima Zaliva

Kasnije tokom dana Tramp će se sastati sa britanskim premijerom Endijem Bernamom (Andy Burnham), ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, privremenom liderkom Venecuele Delsi Rodrigez (Delcy Rodriguez), danskom premijerkom Mete Frederiksen (Mette Frederiksen) i premijerom Grenlanda Jens-Frederikom Nilsenom (Jens-Frederik Nielsen). Na rasporedu su i sastanci sa predstavnicima Ujedinjenih Arapskih Emirata, Saudijske Arabije, Omana, Bahreina, Kuvajta i Katara. U večernjim satima mogao bi barem nakratko da se sastane sa još desetinama lidera tokom prijema za šefove država. Tramp se juče sastao sa francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom (Emmanuel Macron), a moguće su i dodatne promjene njegovog današnjeg rasporeda.

Dugačak spisak sastanaka odražava Trampovu usmjerenost na spoljnu politiku tokom drugog mandata, u kojem je pokrenuo više ratova, doveo u pitanje dugogodišnja savezništva, pretio saveznicima invazijom i pokušao da posreduje u više od desetak sukoba, sa promjenljivim uspjehom.

Rat SAD-a i Izraela protiv Irana imao je posebno snažne posledice. Doveo je do rasta cijena goriva u svijetu, pada Trampove popularnosti i novih problema za republikance uoči izbora za Kongres u novembru. Anketa agencije Rojters i Ipsos sprovedena juče pokazala je da je Trampova popularnost pala na rekordno niskih 32 odsto. Prema anketi, dio republikanskih birača nezadovoljan je načinom na koji se on nosi sa rastućim troškovima života.

Susret sa liderima Zaliva

Veliku pažnju privući će i sastanak sa sedam lidera iz Zaliva. Mnogi su zabrinuti zbog nedavnog napredovanja Huta koje podržava Iran. Huti su zauzeli velika područja Jemena, napali američkog saveznika Saudijsku Arabiju i ugrozili plovidbu kroz strateški važan moreuz Bab el Mandeb.

Pažnju će privući i prvi Trampov susret sa Delsi Rodrigez, koja je došla na vlast uz blagoslov Trampove administracije nakon što su američke snage u januaru privele predsjednika Nikolasa Madura i odvele ga u Njujork kako bi odgovarao na optužbe povezane sa krijumčarenjem droge. Trampovi saveznici tvrde da SAD sa Rodrigezovom sarađuje na otvaranju venecuelanskog naftnog sektora američkim investicijama. Demokrate i dio republikanaca smatraju da njegova administracija nije učinila dovoljno kako bi podstakla održavanje novih izbora u Venecueli.

Tokom sastanka sa liderima Danske i Grenlanda Tramp će potpisati sporazum čiji je cilj povećanje američkog vojnog prisustva na Grenlandu i ograničavanje prisustva geopolitičkih protivnika. Danski i grenlandski zvaničnici nadaju se da će taj sporazum okončati Trampove ranije izjave u kojima je sugerisao da bi Grenland mogao da preuzme silom.