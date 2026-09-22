Francuz Patrik Muratoglu vjeruje da će Aleksandar Zverev biti još veća prijetnja Sineru i Alkarazu posle osvajanja dva grend slema.

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Francuski stručnjak Patrik Muratoglu smatra da Aleksandar Zverev može da napravi potpuni preokret u rivalstvu sa Janikom Sinerom. Njemac i Italijan će voditi bitku za prvo mjesto na ATP listi do kraja godine, a prema njegovim riječima, naredni duel trenutno najboljih igrača na Turu biće ključan.

Zverev je osvojio prvu grend slem titulu na Rolan Garosu, da bi na US Openu iskoristio šansu koja mu se ukazala i po drugi put u karijeri podigao veliki trofej. Siner je morao da preskoči američku turneju zbog povrede koljena, dok se Karlos Alkaraz vratio posle duže pauze i nije bio spreman za najveće napore.

"Veoma sam radoznao da vidim kako će osvajanje dva grend slem turnira pozitivno uticati na mentalitet i samopouzdanje Zvereva kada se sledeći put bude suočio sa Sinerom", rekao je Francuz i počeo analizu:

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"Brojke govore same za sebe. Italijan je dobio njihovih poslednjih deset taj-brejkova, uključujući i dva finala grend slem turnira. Za Sašu, susret sa Sinerom u poslednje dvije godine deluje poput kontakta sa kriptonitom", kaže Muratoglu i osvrće se na Sašine riječi: 'Ako su svi u dobroj formi, mislim da Janik ipak ima prednost', prokomentarisao je Nemac.

Ipak, Francuz vjeruje da je Zverev sada dobio na somopouzdanju i da bi u narednom duelu sa Sinerom mogao da okrene stvari u svoju korist. Tačnije, on ne vjeruje da je Italijan toliko nadmoćan i da je drugom teniseru svijeta samo bila potrebna "varnica".

"Mislim da Zverev to govori jer je Siner dominirao u mnogim njihovim mečevima. Ako ih ne gledate kako igraju jedan protiv drugog, zaista ne možete znati kakva će biti dinamika. Zverev će imati puno samopouzdanje, tako da mislim da će njihov sledeći susret biti izuzetno važan - ako Zverev pobijedi, to bi moglo potpuno da promijeni njihovo rivalstvo."

Nemac i Italijan su se već sastali 15 puta na ATP turu, a teniser iz Južnog Tirola je slavio čak 11 uta. Da li je razlika u kvalitetu toliko velika?

"Pobijediti Alkaraza i Sinera je jedna stvar, ali pobjeđivati ih u kontinuitetu predstavlja novi korak naprijed. Ali, vidjećemo, s obzirom na igru koju sada prikazuje i samopouzdanje stečeno osvajanjem dva grend slem turnira, zaista sam radoznao da ga vidim u duelima sa njima, a onda ću vam reći kakva je razlika među njima - ako ona uopšte postoji", zaključio je.