logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tužila voditelja za silovanje pa pronađena mrtva u svom domu: Majka zatekla tijelo, oglasila se policija

Tužila voditelja za silovanje pa pronađena mrtva u svom domu: Majka zatekla tijelo, oglasila se policija

Autor Marina Cvetković
0

Dženifer Ekart, bivša producentkinja Fox Newsa i Fox Businessa, pronađena je mrtva u svom domu na Floridi, a nadležni su potvrdili da je riječ o samoubistvu.

Tužila voditelja za silovanje pa pronađena mrtva u svom domu: Majka zatekla tijelo, oglasila se poli Izvor: Instagram printscreen

Dženifer Ekart, bivša producentkinja američkih televizijskih kanala Fox News i Fox Business, pronađena je mrtva u svom domu na Floridi. Imala je samo 36 godina, a nadležni su potvrdili da je riječ o samoubistvu.

Njeno tijelo pronađeno je u subotu, 19. septembra, u kući u Hob Soundu. Prema policijskom izvještaju, Dženifer je pronašla njena majka, koja je potom pozvala nadležne službe. Kancelarija medicinskog istražitelja potvrdila je njenu smrt, dok dodatni detalji slučaja nisu u potpunosti objavljeni.

Pogledajte u galeriji njene fotografije:

Tužila voditelja za silovanje

Ekart je široj javnosti postala poznata 2020. godine, kada je tužila tadašnjeg voditelja Foks njuza Eda Henrija i optužila ga za silovanje i se*sualno uznemiravanje. Tvrdila je da ju je se*sualno napao dok su oboje radili na televiziji, i da je dugo ćutala jer se plašila da bi mogao da uništi njenu karijeru. Henri je optužbe negirao i tvrdio da je njihov odnos bio dobrovoljan.

Fox News otpustio je Henrija u julu 2020. godine nakon što je televizija dobila pritužbu i sprovela internu istragu. Ekart je tužila i samu medijsku kuću, tvrdeći da nije učinila dovoljno da je zaštiti, ali su ti navodi kasnije odbačeni pred sudom. Njena višegodišnja pravna borba sa Henrijem završena je nagodbom prije nego što je slučaj stigao na suđenje.

Pokušavala da počne iz početka

Nakon odlaska sa televizije, Ekart je nastavila da se bavi medijima, ali je dio svog rada usmjerila i na teme traume, oporavka i lične transformacije. Pokrenula je podkast "REINVENTED with Jen Eckhart", u kojem je razgovarala sa ljudima o teškim životnim iskustvima i načinima na koje su pokušavali da izgrade novi početak.

(Kurir / MONDO)   

Tagovi

Dženifer Ekart samoubistvo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ