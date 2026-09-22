Šarplaninski poskok, najotrovnija zmija Evrope, snimljen u selu Gotovuša. Otkrijte zanimljivosti o njenom staništu i ponašanju, piše Kurir.

Izvor: Instagram/borzanionline/Screenshot

Šar planinski poskok (Vipera ammodytes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenijela snimak. Najčešće naseljava kamenjare, sunčane padine i suve predele, gdje se savršeno stapa sa okolinom.

- Iako ima snažan otrov, poskok uglavnom izbjegava čovjeka i napada samo kada se osjeti ugroženim.

Zanimljivo je da je odličan lovac iz zasjede, strpljivo čeka plijen, najčešće glodare i guštere. Priroda nije opasna dok je poštujemo - poručuju na kraju posta.

Šarplaninski poskok se ne odnosi na posebnu vrstu poskoka, već na lokalnu populaciju poskoka sa područja Šar-planine. Zmije sa ovog područja mogu biti nešto krupnije i imati specifičnije, živopisnije šare zbog prilagođavanja visokoplaninskom staništu, ali je u pitanju ista vrsta sa istim karakteristikama otrova.