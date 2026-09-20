"Žao mi je što neće biti tu": Popovićeva ćerka staje na "ludi kamen", evo šta kaže o udaji i ocu

Aleksandra Popović govorila je o svom ocu prije nekoliko mjeseci.

Izvor: Printscreen

Suzana Jovanović otkrila je da njena ćerka Aleksandra uskoro staje na "ludi kamen" i da u dom stižu lijepi dani. Udovica čelnika "Granda" ne krije radost zbog udaje nasljednice i dolaska zeta u porodicu.

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"Hvala dragom Bogu meni ne treba ništa, samo lijepa riječ. To je besplatno, to ne košta. Keba je dolazio i uvijek pita kako sam, kako izdržavam. Ima tu još ljudi, ali opet kažem ne treba da dolaze, da imaju ni obavezu prema meni da mi nešto duguju, da nešto moraju. Danas ne moraš ništa ako ne želiš. Ni od moje djece ne očekujem ništa, oni su formirani ljudi, uskoro ću imati i zeta i moja Aleksandra se udaje, svi su tu, puna je kuća, da imam punu kuću unučića. Ja ljude volim čak i one koji su me povrijedili. Neću taj teret da nosim na leđima čitav život", rekla je Suzana.

Podsjetimo, Aleksandra se retko pojavljuje u javnosti, ali je u dokumentarnom filmu prvi put otvoreno progovorila o svom ocu Saši Popoviću i otkrila detalje o njihovom odnosu i odrastanju u poznatoj porodici.

"Mnogo mi je žao što neće biti sa nama u nekim trenucima, tako za Novu godinu, kad se ja budem udavala, kad budem imala prvo dijete", rekla je Aleksandra.

"Žao mi je što nikada neće moći da upozna svoje unuke. Isto kao što je bio najbolji tata na svijetu, tako bi bio i najbolji deda na svijetu", rekla je Aleksandra.

" A, šta da kažem, on je meni bio najbolji tata na svijetu. To da li je on poznat ili ne, meni to ništa ne znači. Meni samo znači da je on ju uvijek bio tu za mene i da je bio najbolji na svijetu."