Mančester siti je postao lider Premijer lige nakon spektakularne pobjede nad Sanderlendom.

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Mančester siti iskoristio je kiks Arsenala protiv Brajtona (0:3) i novi je lider na tabeli Premijer lige. "Građani" su odigrali jednu od najluđih utakmica u novoj sezoni i danas su na "Etihadu" pobijedili Sanderlend u spektaklu u kome smo vidjeli čak osam golova. Na kraju, 5:3 za Siti.

Imaće za čim da žale "crne mačke" ako se uzme u obzir da su čak tri puta pogađali mrežu Đanluiđija Donarume (imali i pogođenu stativu i prečku), ali to na kraju nije bilo ni blizu dovoljno da se osvoji bod.

Enco Mareska napravio mašinu

Trostruki strijelac Brajan Brobi iz Sanderlenda realizovao je svaku šansu u kojoj se našao pred golom Sitija, ali bilo je to uzalud kad su na drugoj strani podjednako efikasni bili igrači Mančester sitija. Dva gola postigao je Antoan Semenjo, koji je potvrdio tako da se vraća u formu, dok su pogađali još i Rajan Šerki, Enco Fernandez i naravno Erling Haland.

Čini se da je novi trener Enco Mareska zaista napravio napadačku mašinu, ali da postoji problematika u odbrani, gdje je Siti lako dozvoljavao protivniku da stvara šanse.

To je nešto što će morati da se sredi u narednom periodu, mada 15 bodova iz pet kola govori da ne treba da brinu...