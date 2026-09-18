Preminula glumica iz turske serije koju svi obožavaju: Imala tumor na mozgu, bolni detalji otkriveni tek nakon smrti

Glumica iz serije "Zabranjeno voće", Gulsen Tuncer, napustila nas je u 81. godini

Izvor: YouTube//NTV

Turska glumica Gulsen Tuncer preminula je u 81. godini, ostavljajući iza sebe dugu karijeru u pozorištu, na filmu i televiziji, a našoj publici je najpoznatiji po ulozi u seriji "Zabranjeno voće".

Tundžer se godinama liječila od tumora na mozgu, i brojnih zdravstvenih komplikacije koje su uslijedile zbog primarne bolesti. Prema navodima Fondacije Film-San, Gulsen je preminula usled otkazivanja organa i respiratornih problema.

Ranije je objavljeno da je bolest bila u četvrtom stadijumu.

Rođena je 1945. godine u Adani, a obrazovanje iz oblasti pozorišta završila je u Istanbulu. Na profesionalnoj sceni pojavila se 1968. godine, kada je nastupila u predstavi "Zilli Zarife“. Tokom bogate karijere ostvarila je brojne filmske, televizijske i pozorišne uloge.

Pored glumačkog rada, bila je angažovana i iza kamere, između ostalog kao asistentkinja reditelja na oko 40 filmskih projekata.

Izvor: Youtube/NTV

Tundžer se bavila i drugim aspektima umjetničkog rada – pisanjem pjesama, scenografijom i produkcijom. Svoje znanje prenosila je i kroz pedagoški rad, predajući glumu i druge oblasti povezane sa pozorištem i filmom.

(Nova, MONDO)