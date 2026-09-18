Novović i Miranović su oslobođeni optužbe da su izvršili krivično djelo oštećenje životne sredine.

Izvor: MONDO

Viši sud u Bijelom Polju ukinuo je oslobađajuću presudu kojom su koncesionar Dekar doo i koncesiono preduzeće Dekar Energy doo, kao i njihova odgovorna lica, direktor Momčilo Miranović i Milić Novović oslobođeni optužbe da su izvršili krivično djelo oštećenje životne sredine prilikom izgradnje malih hidroelektrana na vodotoku Crnja i njenim pritokama Ljubaštica i Čestoga i predmet vratili Osnovnom sudu u Kolašinu na ponovno odlučivanje.

“Odlučujući po žalbi Osnovnog državnog tužilaštva u Kolašinu , Viši sud u Bijelom Polju ukinuo je odluku kojom su okrivljeni DOO. ,, D” i DOO. ,, D.E.” kao i odgovorna lica M.M. i N.M. oslobođeni optužbe da su izvršili krivično djelo oštećenje životne sredine, pa je predmet vraćen Osnovnom sudu u Kolašinu na ponovno odlučivanje”, saopšteno je iz ODT Kolašin.

Kako se navodi, okrivljenima je optužbom tužilaštva stavljeno na teret da su prilikom izvođenja radova na izgradnji mini- hidroelektrana u mjestu Bare Kraljske oštetili životnu sredinu u većoj mjeri o obuhvatu izvedenih radova.