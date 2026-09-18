Postoji osnovana sumnja da je G.B. od juna do 17. septembra 2026. godine uporno proganjao bivšu partnerku.

Izvor: MONDO / Bojana Zimonjić

Osnovno državno tužilaštvo u Kolašinu donijelo je, nakon saslušanja, rješenje o zadržavanju G.B. zbog sumnje da je počinio krivično djelo proganjanje na štetu bivše emotivne partnerke.

Kako je saopšteno iz Tužilaštva, postoji osnovana sumnja da je G.B. od juna do 17. septembra 2026. godine uporno proganjao oštećenu, ugrožavajući njen način života, tako što ju je pratio i pokušavao da protiv njene volje uspostavi komunikaciju.

Osumnjičeni je, kako navode iz Tužilaštva, više puta osuđivan, između ostalog i zbog krivičnog djela nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici, koje je takođe izvršeno na štetu iste oštećene.