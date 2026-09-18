Mili Bajramović, član škaljarskog klana, izručen je Austriji nakon ubistva Roganovića i ranjavanja Vilotijevića u Beču.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Pripadnik "škaljarskog klana" Mili Bajramović, koji je u Crnoj Gori prvostepeno osuđen na 40 godina zatvora za ubistvo Šćepana Roganovića 2020. godine u Herceg Novom, izručen je Austriji, koja ga je potraživala zbog likvidacije Vladimira Roganovića i ranjavanja Stefana Vilotijevića u Beču 2018. godine.

Bajramović je uhapšen 11. maja ove godine u Riminiju, a za njim su potjernice raspisale i Crna Gora i Austrija.

Nakon hapšenja, Ministarstvo pravde Crne Gore poslalo je zamolnicu za njegovo izručenje. Međutim, to su učinile i njihove autrijske kolege, čijem zahtjevu je udovoljeno. Iz Ministarstva pravde su u odgovoru na pitanje našeg lista potvrdili da je Bajramović predat austrijskim vlastima.

"Kada je u pitanju zahtjev za izručenje okrivljenog Milija Bajramovića, Ministarstvo pravde je od strane Ministarstva pravde Republike Italije obaviješteno da je imenovani izručen pravosudnim organima Republike Austrije, na osnovu evropskog naloga za hapšenje koji je izdat od te države u odnosu na imenovano lice", prenosi "Dan".

Poslije hapšenja Bajramovića u Italiji, iz crnogorske policije je saopšteno da je on lišen slobode nakon međunarodne ciljane potrage kodnog naziva "SMIT".

"Lišenju slobode prethodila je višegodišnja razmjena operativnih informacija i saznanja između evropskih i regionalnih timova za međunarodne ciljane potrage – FAST Crne Gore, FAST Austrije, FAST Italije, FAST Hrvatske, FAST Bosne i Hercegovine i FAST Slovenije", saopšteno je tada iz Uprave policije.

Prema optužnici, Bajramović je 13. februara 2020. godine, u Herceg Novom, kao član kriminalne organizacije koju je formirao Krsto Vujić, koji je nedavno ubijen u Španiji, na podmukao način, upotrebom vatrenog oružja, lišio života Šćepana Roganovića.

Bajramović je označen kao direktni izvršilac ubistva na stepeništu kod Kanli kule. U trenutku dok je Roganović silazio niza stepenice, Bajramović mu je prišao brzim koracima i bez riječi ispalio više projektila iz pištolja, od kojih je žrtvu pogodilo šest. Roganović je pao na zemlju, a Bajramović je pobjegao do mjesta gdje ga je čekao Krsto Vujić na motoru. Motor su kasnije zapalili u mjestu Sasoviće.

U predmetu za ubistvo Šćepana Roganovića došlo je do spajanja dva sudska postupka. Prvu optužnicu tužilaštvo je podiglo u oktobru 2020. godine, a okrivljeni su Krsto Vujić, Mili Bajramović, Miloš Đuričković, Igor D. Glavaš, Dino A. Ibrahimović i Miloš B. Komar. Drugom optužnicom iz septembra 2023. godine, okrivljeni su Igor V. Vukotić, Slavko Radulović, Miloš Ž. Gvozdenović i Marko T. Radović iz Hereg Novog.

Austrijsko tužilaštvo je označilo Bajramovića kao direktnog izvršioca ubistva Vladimira Roganovića, koji je likvidiran u sačekuši ispred jednog restorana u centru Beča.

Vladimir Roganović i Šćepan Roganović su braća od strica, a Šćepan Roganović, prema pisanju medija, nije imao kriminalni dosije.