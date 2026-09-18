Ustavni sud je obustavio iseljenje maloljetnog djeteta i podnositeljke žalbe iz stana.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

"Ustavni sud Crne Gore privremeno je obustavio iseljenje podnositeljke ustavne žalbe i njenog maloljetnog djeteta iz stana koji je, prema pravosnažnoj presudi donijetoj u sporu o podjeli bračne tekovine, trebalo da bude predat ocu djeteta, odnosno bivšem bračnom supružniku podnositeljke. Sud je obustavio izvršenje pravosnažne presude u tom dijelu, kao i rješenja o izvršenju donijetog na osnovu nje, do donošenja konačne odluke po ustavnoj žalbi", navode u saopštenju.

Iz Ustavnog suda dodaju da je prilikom odlučivanja, Ustavni sud posebno imao u vidu zdravstveno stanje djeteta, dostavljenu medicinsku dokumentaciju i procjene psihologa prema kojima bi promjena životnog okruženja i izloženost dodatnom stresu mogle nepovoljno uticati na njegovo psihičko i fizičko zdravlje.

"Iako je pred Vrhovnim sudom Crne Gore još u toku postupak po reviziji, Ustavni sud je ocijenio da bi čekanje njegovog okončanja, uz istovremeno sprovođenje iseljenja, moglo učiniti zaštitu prava djeteta teorijskom i iluzornom. Ukoliko bi presuda bila izvršena prije nego što nadležni sudovi ispitaju navode podnositeljke, posljedice iseljenja mogle bi biti teško popravljive, bez obzira na ishod postupaka koji su u toku. Ustavni sud je imao u vidu i da podnositeljka, zbog pravosnažno okončanog postupka, više nije mogla zahtijevati privremenu mjeru pred sudovima redovne nadležnosti, pa je, ne ulazeći u osnovanost ustavne žalbe i ne prejudicirajući odluku Vrhovnog suda, intervenisao kako izvršenje presude ne bi proizvelo teško otklonjive posljedice po prava i interese maloljetnog djeteta", ističu u saopštenju.

Ustavni sud je ukazao i na noviju praksu Ustavnog suda Republike Hrvatske, izraženu u odluci U-IIIB-3539/2025 od 25. septembra 2025. godine, prema kojoj se privremena mjera može odrediti i prije okončanja postupka po posljednjem dopuštenom pravnom sredstvu, ukoliko već neposredno nastupaju posljedice akta čija se zakonitost ispituje.

"Ustavni sud je pošao od principa najboljeg interesa djeteta, koji mora imati prvenstveni značaj u svim odlukama koje se neposredno ili posredno odnose na dijete. Ocijenjeno je da obustava iseljenja nije suprotna javnom interesu niti bi njome drugoj strani bila nanijeta veća šteta, dok bi izvršenjem presude maloljetnom djetetu mogla nastupiti ozbiljna, vjerovatna i teško otklonjiva šteta. Riječ je isključivo o privremenoj obustavi izvršenja. Donijeto rješenje ne prejudicira ni odluku Vrhovnog suda po reviziji niti konačnu odluku Ustavnog suda o osnovanosti ustavne žalbe", zaključuju u saopštenju.