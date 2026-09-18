Iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija su saopštili da se broj pritvorenika u Istražnom zatvoru Podgorica povećao na 151.

Izvor: MONDO/Vasilisa Grgurević

Ukupno 151 pritvorenika smještenih u Istražnom zatvoru Podgorica učestvuje danas u štrajku glađu, saopšteno je iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS).

“Kao što je i ranije saopšteno, pritvorenim licima koja učestvuju u štrajku glađu obezbijeđena je sveobuhvatna i kontinuirana zdravstvena zaštita. U odnosu na navedeno, medicinsko osoblje kontinuirano prati njihovo zdravstveno stanje. Ističemo da su sva lica koja učestvuju u štrajku pod stalnim nadzorom, te da je njihovo trenutno zdravstveno stanje stabilno.

U odnosu na navedeno, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija će nastaviti da preduzima sve neophodne mjere u cilju zaštite zdravlja pritvorenih lica, a s tim u vezi i očuvanja reda i bezbjednosti u Upravi”, navodi se u saopštenju.