"Raj na zemlji" : Žika Todorović ima kuću sa privatnom plažom, komšije progovorile o glumcu (Foto)

Žika Todorović već godinama u Crnoj Gori posjeduje kuću gdje uživa u potpunoj privatnosti

Izvor: Instagram/printscreen

Legendarni glumac Srđan Žika Todorović oglasio se na društvenim mrežama i pokazao kako uživa na crnogorskom primorju. Pozirao je u žutom šortsu za kupanje na stijeni i pokraj svetionika.

Već godinama u Crnoj Gori posjeduje kuću i privatnu plažu na kojoj uživa u potpunoj privatnosti.

Podsjetimo, dom Žike Todorovića na obali mora dio je nasledstva koje je iza sebe ostavio njegov otac, legendarni glumac Bora Todorović. Kuća u Bigovu kupljena je davno, još u vrijeme kada su Srđan i njegova sestra Dana bili djeca. S obzirom na to da je ljeto uglavnom označavalo kraj glumačke sezone, cijela porodica je tradicionalno boravila tamo mjesecima, od juna do septembra.

Pogledajte kako Žika uživa u Crnoj Gori:

Glumac neretko na svom Instagram profilu deli fotografije kamenih plaža koje bude uspomene iz davnih dana, kao i kadrove iz novijeg doba.

Smještena u malom i mirnom mjestu Bigovo, koje turistima još uvijek nije dovoljno istraženo, ova lokacija mještanima i posetiocima nudi savršen mir. Nekretnina je vješto skrivena od pogleda javnosti i zaklonjena šumom, pružajući glumcu i njegovoj porodici potpunu intimu.

Komšije i posjetioci izražavaju veliko divljenje prema Žiki, kako zbog njegovog doprinosa kulturi, tako i zbog njegovog neposrednog karaktera:

"Žika je svako ljeto ovde sa suprugom. Sjajan čovjek, pristojan, na zemlji. Ovaj čovjek je toliko učinio za domaću kulturu, a kao da je jedan od nas. Ljudi koji imaju nekretnine u tom kraju, to je njihova plaža, ostali ne dolaze. Prelijepo mu je, prvo ide njegova kuća, pa šuma, pa plaža, raj na zemlji, izabrao je pravo mjesto gdje će da uživa."

(Blic/MONDO)