Bivša granična policajka danas izlazi pred sudiju kako bi čula presudu za nezapamćen zločin u Somboru, nakon što je njen partner iz njenog službenog pištolja likvidirao slovenačkog državljanina, a potom je godinama ucjenjivao i natjerao da iskopaju i sakriju tijelo.

Izvor: Kurir/Ilija Ilić

Viši sud u Somboru danas izriče presudu bivšoj policajki Kristini K. (47) i njenom nekadašnjem partneru Predragu B. (38) zbog svirepog ubistva slovenačkog državljanina. Zločin iz 2019. godine, koji je godinama bio obavijen velom tajne, šokirao je javnost kada su isplivali filmski detalji – od egzekucije službenim oružjem, preko jezivih ucjena, do tajnog premiještanja tijela.

Mračna tajna počela je da se raspliće tek krajem jula 2024. godine, kada su u voćnjaku pored Monoštorskog puta nadomak Sombora pronađeni posmrtni ostaci ubijenog Slovenca.

Filmska sačekuša i egzekucija

Prema navodima iz optužnice, stravičan zločin odigrao se prije pet godina. Kristina, tada službenica Uprave granične policije, dovezla je svog tadašnjeg partnera Predraga na dogovorenu lokaciju u okolini Sombora kako bi od državljanina Slovenije uzeo novac.

Dok je policajka čekala u automobilu, Predrag je izašao naoružan njenim službenim pištoljem. Uslijedila je žučna rasprava koja je kulminirala krvoprolićem – Predrag je, kako se sumnja, ispalio smrtonosne hice u Slovenca, a oružje nakon egzekucije nikada nije vratio Kristini.

Ucjene i premjieštanje tijela

Umjesto da prijavi zločin, policajka je upala u mrežu jezivih ucjena. Predrag je počeo da joj prijeti i traži novac kako bi joj vratio pištolj kojim je počinio ubistvo. Pritisnuta ucjenama, Kristina je tek u junu 2020. godine prijavila policiji da joj je službeno oružje "ukradeno".

Međutim, horor se tu nije završio. Kako bi zaustavila Predragove prijetnje, ona je sa sugrađaninom Daliborom Š. (38) iskopala tijelo ubijenog muškarca i premjestila ga na novu lokaciju na Monoštorskom putu. Upravo na tom mjestu su inspektori godinama kasnije pronašli ostatke.

Rasplet i presude

Klupko je konačno počelo da se odmotava 1. avgusta prošle godine kada je bivša policajka uhapšena. Njen bivši partner Predrag B. u tom trenutku se već nalazio iza rešetaka zbog izdržavanja kazne za drugo krivično djelo.

Treći akter ovog mračnog slučaja, Dalibor Š., koji je pomogao u premještanju leša, ranije je sklopio sporazum o priznanju krivičnog djela sa Višim javnim tužilaštvom u Somboru, nakon čega je pravosnažno osuđen na dvije godine i devet mjeseci zatvora. Danas se očekuje konačni epilog i kazne za glavne aktere ovog nezapamćenog zločina.