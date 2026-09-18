Grk Dimitris Janakopulos je navijač Partizana, a prije više od deceniju je htio finsnsijski da pomogne crno-bijele.

Izvor: Aris Oikonomou / AFP / Profimedia

Kontroverzni vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos uspio je da vrati Željka Obradovića u Atinu, a da za njega ništa nije nemoguće, govori i to što i dalje vjeruje da će uspeti da dovede Nikolu Jokića iz NBA. U inervjuu za "Mozzartsport" otkrio je kako je zavolio Srbiju i dao komentar na priče da je prije više od deceniju planirao da preuzme KK Partizan.

Ne krije Grk da su mu crno-bijele boje bliske srcu. "Kada sam studirao u Londonu, cimer mi je bio Srbin. Od tada sam zavolio Srbiju i stekao sam mnogo mnogo prijatelja. To je bilo mnogo prije košarke i mnogo prije trenera Željka... Volim Srbiju, tako da mislim da je to obostrano. Da, zaista mislim da jeste. Da budem potpuno iskren, ja sam navijač Partizana u Srbiji".

Povratak Željka Obradovića, najboljeg prijatelja njegovog oca, za Dimitrisa već predstavlja veliki uspjeh.

"Znao sam duboko u sebi da će se to jednog dana dogoditi, da će se vratiti ovdje. To je sudbina. Veoma sam srećan što se to dogodilo ove godine. Nadam se da ćemo imati uspješne rezultate. Ali kao što sam rekao i na konferenciji za štampu, za mene je već sama ova sezona uspjeh."

Obradović i Panatinaikos će biti pod velikim pritiskom, oformili su drim-tim i borba za trofeje je postala imperativ.

"Gledaj, istorija je pokazala da nije stvar samo u tome kako sastavite tim. Postoji mnogo stvari koje igraju ulogu u osvajanju titule na kraju sezone - da vas služi dobro zdravlje, da ponekad imate i sreće. Da, imati trenera Željka uvijek vam daje takmičarsku prednost. Imati dobar tim daje vam takmičarsku prednost. Sada ne bih volio da dajem prognoze. Ali mislim da će Panatinaikos biti jedan od glavnih pretendenata za trofej."

Dao je kratak komentar na trenutni tim Partizana. "Moram biti 100% iskren. Nisam zapravo ispratio sve poteze koji su se dogodili ovog ljeta. Tako da sve što mogu jeste da im poželim da prođu veoma dobro. Ali kako bih mogao da prognoziram?".

"Dovešću Jokića"

Dimitris Janakopulos je poslao konkretnu ponudu agentu Nikole Jokića ovog leta i ne odustaje od te zamisli. Ono što je za mnoge naučna fantastika, za njega je samo još jedan poslovni poduhvat.

"Gledajte, što se mene tiče, ja sam prestao da gledam NBA onog dana kada je Majkl Džordan prestao da tapka loptu. Ozbiljno. Počeo sam ponovo malo da gledam NBA kada je Jokić otišao tamo. Vjerujem da je on među 10 najboljih igrača svih vremena. Volio bih da ga vidim u dresu Panatinaikosa i uradiću sve što je u mojoj moći da pokušam da to ostvarim. Politika oko toga je teška, jer ne mislim da je to stvar klubova. Mislim da je stvar u tome što NBA možda neće dozvoliti da tako velika zvijezda ode. Ali, KUMARA sve završava", rekao je Janakopulos koji očigledno dobro prati kako ga vide srpski navijači.

Godinama kruže priče i glasine o tome da je Janakopulos u prošlosti želio da preuzme KK Partizan.

"Ispričaću vam ono čega se sjećam. To je bilo vreme Duška Vujoševića ja mislim. Da, Duško Vujošević, on je tada bio trener. Izvinjavam se ako sam pogriješio... Sjećam se da je postojao period kada je Partizan imao ogromne ekonomske poteškoće. To je bilo prije oko 10 ili 15 godina, vjerovatno krajem 2000-ih. I bilo je nekih razgovora. Bilo je razgovora oko poslova, ulaganja.... Kao što sam vam rekao, ja volim Srbiju. Bila je to ideja. Razmišljao sam o tome."

Zašto do tog posla nije došlo? "Zašto se nije ostvarilo? Zato što sam shvatio da ne možete uzeti samo košarkaški klub. Morate da uzmete i plivanje, vaterpolo... cio sportski klub, čitavo društvo. A to je onda potpuno drugačija stvar", rekao je Jankopulus i poentirao:

"To je bio predlog koji su oni iznjieli. Rekao sam vam, volim Partizan. Tamošnji navijači su najbliži ovome... najbliži ovoj atmosferi i ovoj areni kakvu ima Panatinaikos. Tako da jeste, bila je to ideja".