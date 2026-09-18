logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zaronio u misterioznu Veliku plavu rupu u Belizeu: Snimci iz dubine od 120 metara ostavljaju bez daha (Video)

Zaronio u misterioznu Veliku plavu rupu u Belizeu: Snimci iz dubine od 120 metara ostavljaju bez daha (Video)

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Velika plava rupa u Belizeu skriva nevjerovatne podvodne svjetove. Ronioci su otkrili spektakularne stalaktite i bogat morski život.

Zaronio u misterioznu Veliku plavu rupu u Belizeu: Snimci iz dubine od 120 metara ostavljaju bez dah Izvor: Fintastic Films/youtube

Velika plava rupa u Belizeu jedno je od najpoznatijih ronilačkih destinacija na svijetu, a njene ogromne dimenzije i ono što se nalazi ispod površine godinama privlače ronioce iz cijelog svijeta. Jedan od njih odlučio je da zaroni u njene dubine i kamerom zabilježi prizore koje je tamo pronašao.

Velika plava rupa široka je oko 300 metara i duboka približno 120 metara, a riječ je o ogromnoj podvodnoj vrtači koja se nalazi nedaleko od obale Belizea. Ronjenje u njoj mnogim roniocima je na listi želja, a Rej Tiler iz "Fintastic Filmsa" konačno je dobio priliku da istraži njene dubine.

Tokom ekspedicije nije zaronio samo u Veliku plavu rupu. Imao je ukupno tri zarona na nekim od najpoznatijih podvodnih lokacija tog područja, a posjetio je i udaljeno ostrvo Half Mun Kej.

Prizori skriveni ispod površine

Jedan od najzanimljivijih djelova zarona nalazi se duboko ispod površine, gdje se mogu vidjeti ogromne podvodne stalaktitne formacije. Kamera je zabilježila spuštanje u dubinu Velike plave rupe i prizore koji se rijetko mogu vidjeti van ovakvih ekspedicija.

Nakon zarona u Velikoj plavoj rupi uslijedili su i zaroni na okolnim koralnim grebenima. Tamo su zabilježene ajkule, raže i morske kornjače, što je cijelo putovanje učinilo još atraktivnijim.

Tiler je ekspediciju opisao kao jednu od svojih najboljih avantura nakon više od šest godina snimanja videa.

Za organizaciju zarona zaslužan je Belize Pro Dajv Centar, sa kojim je autor sarađivao tokom cijelog putovanja. Osim samog ronjenja, video prikazuje i udaljeno ostrvo i podvodni svijet koji okružuje Veliku plavu rupu.

Snimci tako daju rijedak pogled u jednu od najprepoznatljivijih podvodnih lokacija na svijetu – od ogromnih formacija duboko ispod površine do bogatog morskog života u okolnim vodama.

(Dnevno/MONDO)

Tagovi

velika plava rupa belize

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ