Košarkaši Partizana odmjeriće snage sa grčkim PAOK-om, u petak od 17.30.

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Košarkaši Partizana igraju na tradicionalnom turniru "Pavlos Janakopulos" u Atini, a prvi izazov imaju ovog petka od 17.30 časova, kada će odmjeriti snage sa grčkim PAOK-om. U drugom polufinalu sastaće se domaćin Panatinaikos i prošlogodišnji osvajač Evrokupa, francuski Burg.

Izabranici Đoana Penjaroje su u dosadašnjem dijelu priprema odigrali tri prijateljske utakmice i imaju skor 2-1. Bili su bolji od Fuenlabrade i Bešiktaša na turniru u Beogradu, dok su poraženi od Hapoel Tel Aviva. Španski stručnjak ima određenih problema sa igračkim kadrom i pod znakom pitanja za ovaj duel su Arijan Lakić i Žofri Lovernj.

"Srećni smo što smo ovdje. Za nas je vrlo važno da igramo ovaj turnir, da se takmičimo, jer je ovo jedan od najjačih turnira pred početak sezone. Za nas je ovo vrlo bitno i očekujemo dobre mečeve. Mi imamo još dvije ili tri sedmice da se spremimo. Mislim da smo stigli, manje-više u dobrom momentu za nas. Želimo da se takmičimo, prvi rival PAOK je veoma dobar tim, sa dobrim igračima. Treba da iskoristimo ovaj turnir, da sagradimo tim i karakter. Naša prva zvanična utakmica protiv Milana je već sljedećeg petka", rekao je Penjaroja na konferenciji za medije.

Izvor: YouTube/Panathinaikos BC

Dvojica bivših trenera Partizana u Atini

Željko Obradović je posvetio nekoliko riječi Partizanu koji je neslavno napustio početkom prošle sezone.

"Želim prije svega da se zahvalim Burgu, Partizanu i PAOK-u što su došli. Uvijek sam pričao da mi je Pavlos Janakopulos bio kao drugi otac. Uvijek sam isticao koliko mi je pomogao kada sam prvi put bio ovdje i proveo 13 godina", rekao je najtrofejniji evropski trener i nastavio:

"Nisam imao vremena da gledam sve, zbog obaveza koje imam. Iskren da budem. Ali, reći ću što je duboko u meni, Partizanu uvijek želim najbolje jer je to moj klub."

Andrea Trinkijeri je napravio ozbiljan tim ovog ljeta, a najzvučnija pojačanja su svakako Nik Kalates i Džedi Osman. Njihov glavni cilj biće izlazak na najveću scenu.

Vidi opis Partizan protiv "svojih" na turniru u Atini: Crno-bijeli prvo protiv Trinkijerija Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: KK Partizan/Dragana Stjepanović Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: KK Partizan/Dragana Stjepanović Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MONDO Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MONDO Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: KK Partizan/Dragana Stjepanović Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: KK Partizan/Dragana Stjepanović Br. slika: 11 11 / 11

"Da mi je neko rekao prije šest mjeseci rekao da ćemo biti dio ovakvog turnira, mislili bi svi da smo se pogubili. Međutim, ovo je znak da idemo u pravom smjeru kao klub. Velika je stvar biti dio ovakvog turnira. Veoma sam počastvovan", rekao je Trinkijeri i osvrnuo se na Partizan:

"Vjerujem da kako se sezone bude razvijala, da ćemo vidjeti tim koji napreduje, jer ima toliko mnogo utakmica i ne možeš sve pripremiti u predsezoni. Veoma talentovan tim. Ima sjajne bekove, i iskusne centre, tako da izgleda izuzetno. Ipak, teren je glavni sudija je teren", rekao je Italijan.

Turnir u Atini biće generalna proba za crno-bijele koji premijeru u Evroligi imaju sljedećeg petka. Izabranici Đoana Penjaroje dočekuju milansku Olimpiju u Beogradskoj areni od 20.45.