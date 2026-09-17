Novo košarkaško čudo iz Grčke Makis Pašakis ubacio je čak 58 poena protiv Panatinaikosa u duelu juniorskih timova.

Izvor: Printscreen/Facebook/NearEast

Grčka ima novo košarkaško čudo. Zove se Makis Pašakis i ima samo 17 godina. U žižu javnosti je dospio zbog nevjerovatne partije koju je imao protiv Panatinaikosa na meču juniorskih ekipa, ubacio je čak 58 poena.

Nije greška, najpoznatiji grčki portali prenose informaciju i potvrđuju da je košarkaš ekipe koja se zove Nort Ist dao nestvarnih 58 poena uz fascinantnu statistiku - 14/22 za dva poena, 6/6 za tri i 12/19 sa linije za slobodna bacanja. Njegov tim je dobio meč poslije produžetka (90:89).

Ujedno je nadigrao i novog pulena Željka Obradovića - Jasona Varvaritisa (16). Momka koji je nedavno igrao i za seniorski tim Panatinaikosa. On je dao 21 poen (4/6 za dva, 3/3 za tri, 4/4 sa penala). Njih dvojica su u prvom planu poslije ove utakmice, ali je Pašakis imao glavnu ulogu.