Vujisić je na petogodišnju kaznu osuđen presudom Apelacionog suda od 12. maja 2025. godine zbog produženog krivičnog djela nedozvoljene polne radnje iz člana 208 stav 2 u vezi sa krivičnim djelom obljuba sa djetetom iz člana 206 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Milojica Vujisić sproveden je u Zatvor za duge kazne, gdje će izdržavati petogodišnju kaznu zatvora, nakon što se nije odazvao pozivu Osnovnog suda u Bijelom Polju da preuzme akt kojim je trebalo da bude upućen na izdržavanje kazne.

Osnovni sud u Bijelom Polju izdao je 16. septembra naredbu za njegovo prinudno sprovođenje na izdržavanje kazne. Po toj naredbi postupilo je Odjeljenje bezbjednosti Mojkovac, koje je preduzelo potrebne mjere i radnje, prenosi RTCG.

Prema obavještenju koje je policija dostavila sudu, Vujisić je istog dana, u 20 časova, sproveden u Zatvor za duge kazne, gdje će izdržavati kaznu u trajanju od pet godina.

Vujisić je na petogodišnju kaznu osuđen presudom Apelacionog suda od 12. maja 2025. godine zbog produženog krivičnog djela nedozvoljene polne radnje iz člana 208 stav 2 u vezi sa krivičnim djelom obljuba sa djetetom iz člana 206 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Osnovni sud u Bijelom Polju prethodno je pozvao Vujisića (85) da se 15. septembra javi sudu radi upućivanja na izdržavanje kazne zbog krivičnog djela nedozvoljene polne radnje na štetu petogodišnjeg djeteta.

Iz tog suda ranije je saopšteno da je sin osuđenog 31. avgusta podnio molbu za odlaganje izvršenja kazne zatvora u trajanju od pet godina na koju je njegov otac osuđen.

„Istog dana ovaj sud je donio rješenje kojim se zahtjev odbija kao neosnovan. Na navedeno rješenje osuđeni ima pravo žalbe u roku od tri dana od dana prijema presude, i to Višem sudu u Bijelom Polju”, kazao je savjetnik u Osnovnom sudu Miodrag Jelić.

Jelić je tada naveo da je rješenje otpremljeno istog dana, ali da sud još nije dobio povratnicu kao potvrdu da ga je osuđeni primio, prenosi RTCG.

„Naglašavam da, kako osuđeni živi u drugom gradu, dostava ide preko Pošte Crne Gore”, rekao je Jelić.

On je pojasnio i zbog čega Vujisić tada još nije bio upućen na izdržavanje kazne.

„Osuđeni nije upućen na izdržavanje kazne iz razloga što je podnio molbu za odlaganje izvršenja kazne, koja odlaže izvršenje do pravosnažnosti odluke, a sve shodno članu 19 stav 7 Zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti”, naveo je Jelić.

U međuvremenu, majka djevojčice koja je bila žrtva seksualnog zlostavljanja prekinula je protest nakon razgovora sa predsjednikom Višeg suda u Bijelom Polju i uvjeravanja da će, ukoliko osuđeni uloži žalbu tom sudu, o njoj biti odlučeno odmah.