U SDT-u navode da su osumnjičeni vjerovali da Lopičić sarađuje sa suprotstavljenom kriminalnom organizacijom, zbog čega je, kako se sumnja, organizovana njegova likvidacija.
Postupajući po krivičnoj prijavi Specijalnog policijskog odjeljenja, Specijalno državno tužilaštvo donijelo je naredbu o pokretanju istrage protiv četvorice navodnih vođa škaljarske ćelije Balkanskog narko-kartela, zbog sumnje da su povezani sa ubistvom Sava Lopičića, počinjenim u Španiji u avgustu 2020. godine.
Iz SDT-a je "Vijestima" potvrđeno da se istraga i krivični postupak vode protiv R.B. i I.Đ, kao i sada pokojnih M.R. i G.V.
Prema informacijama "Vijesti", riječ je o Radomiru Bobanu Baćoviću i Ivanu Đonoviću, dok su druga dvojica osumnjičenih, Milo Radulović i Goran Vlaović, u međuvremenu preminuli.
U SDT-u navode da su osumnjičeni vjerovali da Lopičić sarađuje sa suprotstavljenom kriminalnom organizacijom, zbog čega je, kako se sumnja, organizovana njegova likvidacija.
Baćović i Đonović sumnjiče se da su, u saizvršilaštvu, počinili krivično djelo teško ubistvo iz bezobzirne osvete i iz koristoljublja.
"Predmet istrage i krivičnog postupka je dogovor okrivljenih R.B. i I.Đ., sa pokojnim M.R. i G.V., da se liši života oštećeni S.L., jer su smatrali da sarađuje sa suprostavljenom kriminalnom organizacijom, a što je izvršila kriminalna organizacija okrivljenog R.B., čiji pripadnici, koji nijesu državljani Crne Gore, su lišili života oštećenog u Španiji, u avgustu 2020. godine, nakon čega je zakopano njegovo tijelo i uništeni svi drugi dokazi i tragovi o krivičnom djelu, a za šta je dogovoreno da se izvršiocima plati u novcu i opojnom drogom kokain", navodi se u saopštenju SDT-a.