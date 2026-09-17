U SDT-u navode da su osumnjičeni vjerovali da Lopičić sarađuje sa suprotstavljenom kriminalnom organizacijom, zbog čega je, kako se sumnja, organizovana njegova likvidacija.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Postupajući po krivičnoj prijavi Specijalnog policijskog odjeljenja, Specijalno državno tužilaštvo donijelo je naredbu o pokretanju istrage protiv četvorice navodnih vođa škaljarske ćelije Balkanskog narko-kartela, zbog sumnje da su povezani sa ubistvom Sava Lopičića, počinjenim u Španiji u avgustu 2020. godine.

Iz SDT-a je "Vijestima" potvrđeno da se istraga i krivični postupak vode protiv R.B. i I.Đ, kao i sada pokojnih M.R. i G.V.

Prema informacijama "Vijesti", riječ je o Radomiru Bobanu Baćoviću i Ivanu Đonoviću, dok su druga dvojica osumnjičenih, Milo Radulović i Goran Vlaović, u međuvremenu preminuli.

U SDT-u navode da su osumnjičeni vjerovali da Lopičić sarađuje sa suprotstavljenom kriminalnom organizacijom, zbog čega je, kako se sumnja, organizovana njegova likvidacija.

Baćović i Đonović sumnjiče se da su, u saizvršilaštvu, počinili krivično djelo teško ubistvo iz bezobzirne osvete i iz koristoljublja.

"Predmet istrage i krivičnog postupka je dogovor okrivljenih R.B. i I.Đ., sa pokojnim M.R. i G.V., da se liši života oštećeni S.L., jer su smatrali da sarađuje sa suprostavljenom kriminalnom organizacijom, a što je izvršila kriminalna organizacija okrivljenog R.B., čiji pripadnici, koji nijesu državljani Crne Gore, su lišili života oštećenog u Španiji, u avgustu 2020. godine, nakon čega je zakopano njegovo tijelo i uništeni svi drugi dokazi i tragovi o krivičnom djelu, a za šta je dogovoreno da se izvršiocima plati u novcu i opojnom drogom kokain", navodi se u saopštenju SDT-a.