Objavljivanje video-snimka policijske brutalnosti iz Ljubljane pokrenulo je suđenje pripadnicima MUP-a, koji se terete da su nestručnim zahvatom oko vrata i ignorisanjem srčanog zastoja prouzrokovali smrt uhapšenog mladića.

Izvor: Facebook/24/7 Dominik

"Umrijeću, molim vas, ne mogu da dišem", bile su neke od poslednjih reči 37-godišnjeg Armina Đutovića, koji je tokom policijske intervencije u centru Ljubljane izgubio svijest, a tri dana kasnije preminuo u bolnici.

Zbog njegove smrti pred Okružnim sudom u Ljubljani sudi se šestorici policajaca. Jedan od njih optužen je da je iz nehata prouzrokovao Đutovićevu smrt, dok se još petorica terete za nepružanje pomoći, prenosi Jutarnji list pozivajući se na slovenački 24UR.

Snimak sa policijske kamere prikazuje kako policajci obaraju Đutovića na zemlju, nakon čega ga jedan od njih više od minuta drži zahvatom oko vrata. Kada su mu stavljene lisice, Đutović je još nekoliko minuta nepomično ležao na stomaku.

Prema optužnici, policajci koji su bili oko njega nisu odmah provJerili njegovo stanje niti su počeli da mu pružaju prvu pomoć. Objavljeni snimak prikazuje samo dio intervencije.

Upozorenje, snimak je uznemirujuć:

Intervencija u centru Ljubljane

Policija je 8. decembra 2024. intervenisala u Čopovoj ulici u centru Ljubljane nakon prijave da muškarac razbacuje i oštećuje stolice na terasi ugostiteljskog objekta.

Prema policijskoj verziji događaja, Đutović je potom udario državljanina Holandije, a kada su policajci intervenisali, pružao je otpor i pokušao da pobjegne.

Tužilaštvo policajca Jana Dovnika tereti da je Đutovića sa leđa obuhvatio zahvatom oko vrata i nastavio da ga pritiska čak i nakon što je 37-godišnjak izgubio svijest. Dovnik je optužen da je iz nehata prouzrokovao njegovu smrt.

Đutović je tokom intervencije doživio srčani zastoj, a zbog nedostatka kiseonika pretrpio je teško i nepovratno oštećenje mozga. Prebačen je u bolnicu, gdje je preminuo 11. decembra 2024. godine.

Još petorica policajaca optužena su za nepružanje pomoći. Tužilaštvo tvrdi da nisu na vrijeme provjerili da li Đutović diše i da je reanimacija počela tek više od četiri minuta nakon srčanog zastoja.

Nadzor direktorata slovenačkog Ministarstva unutrašnjih poslova ranije je utvrdio da je zahvat oko vrata primijenjen nestručno i nesrazmjerno.

Takođe je zaključeno da policajci nisu odmah pružili prvu pomoć, kao i da su prema Đutoviću, i nakon što je već bio vezan, nezakonito, nestručno i nesrazmjerno primjenjivali fizičku silu.

Direktorat je zaključio i da je interna policijska komisija prethodno neobjektivno ocijenila zakonitost i stručnost postupanja policajaca.

"Stisak je vJerovatno bio prejak"

O slučaju su za 24UR govorili Miroslav Žaberl sa Fakulteta za bezbJednosne nauke i Igor Toplak iz policijskog sindikata. Žaberl smatra da se već na objavljenom snimku mogu vidJeti stručne greške i da je zahvat trajao predugo.

"NajvJerovatnije je stisak bio prejak, trajao je predugo, a policajac nije primIJetio da osoba već neko vrIJeme ne diše. Nakon toga vidim policajce koji nisu odmah reagovali", rekao je Žaberl.

On je objasnio da takav zahvat može da bude efikasan prilikom savladavanja fizički snažnih ljudi ili osoba pod uticajem alkohola, droge ili psihoaktivnih lJekova, ali da može biti veoma opasan ukoliko se nepravilno primJeni.

"To je veoma efikasno sredstvo prinude, ali može biti i opasno ako se primenjuje nestručno i bez dovoljno opreza", upozorio je.

Posebno je kritikovao postupanje policajaca nakon što je Đutović prestao da pruža otpor, smatrajući da je prošlo previše vremena prIJe nego što su proverili njegovo stanje i počeli da mu pružaju pomoć.

Policijski sindikat: Sačekajmo odluku suda

Igor Toplak iz policijskog sindikata pozvao je da se pre donošenja konačnih zaključaka sačekaju nalazi sudskih veštaka i odluka suda.

"Ljudi koji pružaju otpor ne osJećaju sopstveni bol. Policajci su u ovom slučaju imali osobu koja je pružala otpor do poslednjeg trenutka i morali su da je drže sve dok se nije smirila", rekao je Toplak.

On je istovremeno otvorio pitanje da li su policajci dovoljno obučeni da prepoznaju da je život osobe tokom intervencije ugrožen.

"Policajci uče reanimaciju kada su ljudi povređeni u saobraćajnim nesrećama, požarima i sličnim situacijama. Ovde se radilo o intervenciji u kojoj je osoba bila predmet policijskog postupanja. Znaju li policajci da prepoznaju te znakove životne ugroženosti?", upitao je.

Prema njegovim rIJečima, tadašnji slovenački ministar unutrašnjih poslova nakon Đutovićeve smrti naredio je dodatnu obuku policajaca za prepoznavanje takvih situacija tokom intervencija.

"Policajci do tada nisu prolazili takvu obuku", rekao je Toplak.

Žaberl je saglasan da konačnu odluku o odgovornosti mora da donese sud, ali smatra da slučaj pokazuje da je potrebna bolja obuka policajaca - kako za pravilnu primJenu zahvata, tako i za prepoznavanje životno ugroženih osoba i pružanje prve pomoći. Krivični postupak protiv šestorice policajaca i dalje traje pred Okružnim sudom u Ljubljani.