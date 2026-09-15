Par je prvi put viđen zajedno na aerodromu, a Jovan je objavio zajedničke fotografije na Instagramu.

Izvor: Instagram printscreen/ jokarica89

Bivši muž pjevačice Marije Mikić, Jovan Pantić i odbojkašica Maja Ognjenović su u vezi. Par je danas uhvaćen zajedno na aerodromu, nakon povratka iz Crne Gore, a ubrzo nakon što su mediji preneli da su u vezi, Jovan je na svom profilu objavio i par slika.

Radi se o slikama iz zajedničkog izlaska, na kojem vidimo sto sa čašama šampanjca, ali,navodno i Majinu ruku, dok je na drugoj slici objavio sliku njenih stopala, koju prati pjesma benda Azra "Ako znaš bilo što".

Pogledajte:

Vidi opis Slikao čaše šampanjca na stolu i Majina stopala: Bivši Marije Mikić objavio prve fotke sa srpskom odbojkašicom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen / jokarica89 Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Instagram printscreen / jokarica89 Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Instagram printscreen/ jokarica89/MONDO/Matija Popović Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Instagram printscreen/ jokarica89 Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Instagram printscreen/jokarica89 Br. slika: 6 6 / 6 AD

Mjesecima u vezi

Vidi opis Slikao čaše šampanjca na stolu i Majina stopala: Bivši Marije Mikić objavio prve fotke sa srpskom odbojkašicom Maja Ognjenović u MONDO podkastu "Priča za medalju" 6. 8. 1984. Maja Ognjenović Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: YouTube/@mondoportal Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 6 / 6 AD

Ljubavna priča Jovana Pantića i Maje Ognjenović razvijala se postupno. Par se u početku svakodnevno družio, a iz tog bliskog prijateljskog odnosa vremenom se rodila ljubav i već su mjesecima zajedno, saznaje Blic.

Jovan Pantić sa bivšom ženom Marijom Mikić: