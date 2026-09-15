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Slikao čaše šampanjca na stolu i Majina stopala: Bivši Marije Mikić objavio prve fotke sa srpskom odbojkašicom

Slikao čaše šampanjca na stolu i Majina stopala: Bivši Marije Mikić objavio prve fotke sa srpskom odbojkašicom

Autor Dragana Tomašević
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Par je prvi put viđen zajedno na aerodromu, a Jovan je objavio zajedničke fotografije na Instagramu.

Pantić i maja ognjenović viđeni zajedno Izvor: Instagram printscreen/ jokarica89

Bivši muž pjevačice Marije Mikić, Jovan Pantić i odbojkašica Maja Ognjenović su u vezi. Par je danas uhvaćen zajedno na aerodromu, nakon povratka iz Crne Gore, a ubrzo nakon što su mediji preneli da su u vezi, Jovan je na svom profilu objavio i par slika.

Radi se o slikama iz zajedničkog izlaska, na kojem vidimo sto sa čašama šampanjca, ali,navodno i Majinu ruku, dok je na drugoj slici objavio sliku njenih stopala, koju prati pjesma benda Azra "Ako znaš bilo što".

Pogledajte:

Mjesecima u vezi

Ljubavna priča Jovana Pantića i Maje Ognjenović razvijala se postupno. Par se u početku svakodnevno družio, a iz tog bliskog prijateljskog odnosa vremenom se rodila ljubav i već su mjesecima zajedno, saznaje Blic.

Jovan Pantić sa bivšom ženom Marijom Mikić:

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Tagovi

Maja Ognjenović jovan pantić ljubavna veza

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