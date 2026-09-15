Par je prvi put viđen zajedno na aerodromu, a Jovan je objavio zajedničke fotografije na Instagramu.
Bivši muž pjevačice Marije Mikić, Jovan Pantić i odbojkašica Maja Ognjenović su u vezi. Par je danas uhvaćen zajedno na aerodromu, nakon povratka iz Crne Gore, a ubrzo nakon što su mediji preneli da su u vezi, Jovan je na svom profilu objavio i par slika.
Radi se o slikama iz zajedničkog izlaska, na kojem vidimo sto sa čašama šampanjca, ali,navodno i Majinu ruku, dok je na drugoj slici objavio sliku njenih stopala, koju prati pjesma benda Azra "Ako znaš bilo što".
Pogledajte:
Slikao čaše šampanjca na stolu i Majina stopala: Bivši Marije Mikić objavio prve fotke sa srpskom odbojkašicom
Mjesecima u vezi
Slikao čaše šampanjca na stolu i Majina stopala: Bivši Marije Mikić objavio prve fotke sa srpskom odbojkašicom
Maja Ognjenović u MONDO podkastu "Priča za medalju"
6. 8. 1984. Maja Ognjenović
Ljubavna priča Jovana Pantića i Maje Ognjenović razvijala se postupno. Par se u početku svakodnevno družio, a iz tog bliskog prijateljskog odnosa vremenom se rodila ljubav i već su mjesecima zajedno, saznaje Blic.
Jovan Pantić sa bivšom ženom Marijom Mikić:
Slikao čaše šampanjca na stolu i Majina stopala: Bivši Marije Mikić objavio prve fotke sa srpskom odbojkašicom