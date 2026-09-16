On je kazao da očekuje podršku svih odbornika u lokalnom parlamentu za ovaj predlog.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Predsjednik Opštine Nikšić Marko Kovačević najavio je da će na narednoj sjednici Skupštine opštine predložiti odluku kojom bi od školske 2027/2028. godine boravak djece u državnim vrtićima bio u potpunosti subvencionisan.

Kovačević je podsjetio da je za tekuću školsku godinu budžetom već predviđena subvencija od 50 odsto troškova boravka djece, dok bi od naredne školske godine ona iznosila 100 odsto, prenose Vijesti.

"Ovo potvrđuje našu opredijeljenost da brinemo o djeci, koja su budućnost našeg grada i države“, rekao je Kovačević u gostovanju na RTCG-u, kako je saopštila lokalna samouprava.

On je kazao da očekuje podršku svih odbornika u lokalnom parlamentu za ovaj predlog.

„Nastavićemo da kreiramo i sprovodimo mjere koje imaju za cilj podršku porodicama, jer želimo da Nikšić bude grad u kojem će djeca imati dobre uslove za odrastanje, a roditelji sigurnost i podršku. Ovo je konkretan način da pokažemo da su nam porodice i djeca jedan od najvažnijih prioriteta“, poručio je Kovačević.