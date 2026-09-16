Duje E. osumnjičen je za brutalno ubistvo mladića tokom narko-seanse u apartmanu u Šibeniku.

Izvor: društvene mreže

Razvaljen namještaj, stvari iščupane s mjesta i veća količina droge namijenjena konzumaciji više desetina osoba zatekli su istražitelje u apartmanu u Šibeniku u kom je 24-godišnji Duje E. u noći na utorak nožem usmrtio 28-godišnjeg muškarca i teško ranio 22-godišnju djevojku.

Napad se dogodio tokom narkoseanse u iznajmljenom objektu, nakon čega se osumnjičeni – inače fizički snažna osoba koja mnogo vremena provodi u teretani – u stanju teške intoksikacije okomio na dvoje ljudi koji nisu sa područja Šibenika.

Žrtvama je nanio teške ubodne rane nožem i razvalio unutrašnjost stana, a potom pobjegao. Pripadnici policije i Hitne pomoći primili su dojavu u 2.30 sati i po dolasku u stan jedva su ušli zbog razbacanih stvari. U lokvi krvi zatekli su tijelo preminulog 28-godišnjaka i teško povrijeđenu djevojku. Djevojka je hitno prevezena u Opštu bolnicu u Šibeniku i nakon operativnog zahvata smještena je na Odeljenje intenzivne njege u stabilnom stanju.

Policijski službenici pronašli su osumnjičenog svega 20 minuta nakon dojave na njegovoj kućnoj adresi u stanju teške intoksikacije narkoticima. Zbog njegovog zdravstvenog stanja nad njim tokom cijelog utorka nije bilo moguće sprovesti službeno policijsko saslušanje, pa se nalazi pod strogim ljekarskim i policijskim nadzorom u šibenskoj bolnici.

Osumnjičeni 24-godišnjak odranije je dobro poznat organima krivičnog gonjenja. Policijska uprava šibensko-kninska prethodnih je godina nekoliko puta postupala prema njemu i podnosila krivične prijave zbog različitih djela iz domena zloupotrebe droga i imovinskog kriminala.

Tokom 2025. godine nalazio se i u istražnom zatvoru zbog sumnje na naručivanje narkotika putem mreže darknet. Županijsko državno tužilaštvo u Šibeniku izvršilo je uviđaj na mjestu zločina, naložilo obdukciju preminulog mladića i od sudije za prethodni postupak Županijskog suda u Šibeniku zatražilo nalog za pretres doma koji koristi osumnjičeni.

(24sata/MONDO)