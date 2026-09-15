Njih dvojica mjesecima su imali intenzivnu komunikaciju - poručivali jedan od drugog kokain, dogovarali strategiju kako da se spasu nakon dvostrukog ubistva u Veruši.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Nekadašnji policijski specijalci Marinko Banović i Vladimir Bajčeta saznali su krajem 2020. godine da su na mjerama tajnog nadzora, navodeći u prepiskama da su tu informaciju dobili od izvjesnog Enisa.

Nema potvrđene informacije da li je riječ o tadašnjem pomoćniku direktora Uprave policije Enisu Bakoviću, a od Specijalnog državnog tužilaštva list očekuje odgovore jesu li oni to utvrdili.

Da su, navodno, na mjerama tajnog nadzora, Bajčetu je 6. novembra 2020. godine upozorio njegov kum, sakriven iza Skaj pina DLSROP.

Analiza “Vijesti” pokazuje da je sa tog pina pisao Marinko Banović.

Njih dvojica mjesecima su imali intenzivnu komunikaciju - poručivali jedan od drugog kokain, dogovarali strategiju kako da se spasu nakon dvostrukog ubistva u Veruši...

Upravo Bajčeta, te noći oko 20 sati, počinje komunikaciju pitanjem - “Šta radiš baki?”...

Podgoričanin mu odgovara da je maloprije završio trening, i pita: “Ti kume?”, nakon čega mu sagovornik otkriva da su na mjerama...

“Kući. Stavili su nas na mjere, da znaš. Nikom ni riječ”, piše DLSROP, a Bajčeta kratko odgovara - “OK kume”..

“Nzn niko, zvao Enis brata i rekao mu”...

Bajčeta ponovo kratko odgovara - “Braća”, nakon čega bivši policijski specijalac nastavlja:

“Stvaranje kriminalne organizacije za izvršenja ubistava. I rekao sam ti, oni su učestvovali i u frku su. Oće da budu sigurni. Samo treba najljepše pričat o njima. Možda nam upanu i na pretres. Nikom ni riječi, da znamo da smo na mjere. I koristi obični tel i znaš što treba da pričaš. Tu smo sad u prednosti. Samo ne pričaj nikom da smo na mjere i top”, šalje Banović.

O tome razgovaraju dvadesetak dana nakon što su na Veruši ubijeni Nemanja Prelević (28) i Danilo Peković (20), o čemu su gotovo svakodnevno pričali, pišu "Vijesti".

Prelević i Peković likvidirani su 17. oktobra, a već dan kasnije Bajčeta tokom razgovora o tome, komentarišu da niko nije znao da su “gore”...

“Nzn ništa još, onaj mali Peko je bio sa njim, al se ne javlja nikome. Ako nisu i njega opuvali, a opet ne ide mi u glavu gore. Znaćemo sve, ja sam htio da idem gore. Niko nije znao da je gore, nisam ni ja znao, ni Željko. No mi Mirko kaže sačekaj me da dođem. Evo vidjet ćemo, e nzn. Da vidimo što je bilo, pa ćemo se upravljat, sigurno je da neće on nas lovit, no će bit lovina, kunem ti se...”, piše Banović.

Potom nastavlja da prepričava kumu da mu je Prelević rekao “da ide vani i da će ostati duže”, ali i konstatuje da još ne znaju je li Peković ubijen ili je nestao...

“Ko zna, nelogično mi je sve. Čekam da mi jave i Željko je pošao gore. Previše ljudi. Izgleda da su ubijeni, sve su čaure oko kuće”...

“To je onda to”, odgovara mu Bajčeta, a Banović nastavlja:

“E nzn. Ubijen i on u kuću, ubijeni obojica u glavu. Haos. Imali su logistiku sto posto dobru. Ovo mi nikako nije jasno, u glavu i jedan i drugi. I ja mislim isto i to, morali su imat žestoku logistiku. Nzn još ništa, sjutra ću znat. Izgleda da su ušli sa zadnje strane kuće. Probušili ogradu i ušli, al’ mi čudno u glavu, da ih nisu pucali u grudi samo u glavu... Pazi se i ne mrdaj, ovi su ludi. Ne ide mi u glavu da ubiju zbog tuče”, piše on.

Bajčeta mu potom odgovara da ga je već upozoravao:

“Brate, rekao sam ti u startu”, piše on, a Banović nastavlja.

“Pa jesi baki, al’ ko bi se nadao da ubije. Zbog čega? Ovo je sprdnja, ludilo. Vjeruješ da se i ne sjećam što ti je rekla. To sam čuo od Nemanje i za mene, da zna sva moja vozila, da me pratio onaj Nenad Mi***ić. Ne mogu da vjerujem da je toliko lud”, piše on.

Bajčeti odgovara da je osoba o kojoj pričaju drug Vuka Vulevića.

“On im je glavni za PG”, šalje Bajčeta i kuma obavještava što je saznao za likvidaciju na Veruši - da se pominje kalaš (kalašnjikov), da su Preleviću izvadili osigurače i da je izašao iz kuće...

“Sve mi je to čudno. Mislim da je nemoguće uradit tako nešto bez u uniformu”, konstatuje on 18. oktobra 2020. godine oko ponoći...

Dvostrukom ubistvu na Veruši prethodila je tuča u podgoričkom Siti kvartu, u kojoj su Marku Zekiću 5. avgusta 2020. godine nanijete teške povrede, o čemu je tadašnja policija mjesecima ćutala.

Da je glavni osuđeni za dvostruko ubistvo brutalno pretučen, zbog čega je i donio odluku da likvidira Prelevića, otkriveno je nakon što je crnogorskim istražiteljima dostavljena komunikacija koju je više kriminalaca vodilo preko nekada zaštićene Skaj aplikacije...

O sukobu koji je imao u lokalu “Garden”, Zekić je, prema dostavljenim dokazima iz Francuske, putem Skaj aplikacije obavijestio ostale sada osuđene i saopštio im da je donio odluku da ubije Prelevića.

“Iz daljih komunikacija od 5. 8. 2020. godine, Zekić saopštava da je donio odluku da liši života Prelević Nemanju upravo zbog tuče koju je imao sa njim i sa Bajčeta Vladimirom i Banović Marinkom u ugostiteljskom objektu ‘Garden’. U tim porukama Zekić navodi da je sa sobom imao pištolj koji je ostavio i istovremeno se raspituje kod drugih okrivljenih gdje živi Prelević, koje vozilo vozi, te mjesto gdje mu se nalazi kuća, odnosno kakva je ulica u kojoj se nalazi kuća oštećenog”, piše u obrazloženju optužnice.

Već dan kasnije, optuženi su, navodi se, počeli između sebe razmjenjivati fotografije ulice gdje je stanovao Prelević.

Bajčeta i Banović svjedočili su u tom postupku - prvi je tvrdio da nije bilo, a potom da je bilo fizičkog sukoba, a drugi da ga nije bilo...

“Nije to bio sukob. Toga dana sjedio sam za sto sa Bajčetom i Prelevićem. Za drugi sto je sjedio neki momak. Bilo je riječi: ‘Što me gledaš’; Ne nego što ti mene gledaš’. To je bio moj razgovor sa tim momkom. Rekao sam da je to bio nesporazum. Zaboravio sam detalje. Zekić je gledao prema nama. Sjećam se da smo razmijenili par riječi ko koga gleda. Ne mogu se sjetiti ko je koga prvi pitao. Rekao sam da je to nesporazum. Zekić me pitao da li mogu da dođem do njega na sekund. U našu raspravu se uključio Prelević, koji je nešto spomenuo, kao pusti ovu budalu. Oni su se pokoškali. Došlo je do čarke i to je to. Mi smo ih razdvojili”, kazao je Banović.

Marinko Banović izbačen je iz cnogorske policije nakon hapšenja 2002. godine u Beogradu, kada su mu stavljene lisice na ruke sa 17 kilograma marihuane, a priveden je preksinoć u Podgorici sa oružjem koje služi za organizovane kriminalne likvidacije.

Bajčeta je prije više od decenije napustio crnogorsku policiju...

Zbog dvostrukog ubistva Zekić, koji se nalazi u bjekstvu, i Miomir Đukić, osuđeni su na dugotrajnu kaznu zatvora od po 40 godina, kao i na po 15 godina zatvora za pokušaj ubistva Sujković Kenana, Sujković Ismeta i Kastrat Mirze u Beranama u novembru 2021. godine, prenose "Vijesti".

Sud im je potom izrekao jedinstvenu kaznu od po 40 godina zatvora. Okrivljeni Mirčeta M. Mihajlović (45) je osuđen na 30 godina zatvora zbog krivičnog djela teško ubistvo putem pomaganja u ubistvu Prelevića i Pekovića na Veruši 17. oktobra 2020. godine.

Okrivljeni Goran Milašinović, Dragan Biletić, Zlatko Drašković i Branislav Ivanović osuđeni su na po deset godina za ubistvo putem pomaganja. U obrazloženju osuđujućeg dijela presude sudija je rekla da je Skaj komunikacija valjan dokaz koji je dobijen iz Francuske. Navela je da je Zlatko Drašković pratio Nemanju Prelevića i izučavao njegove navike, dok je Mihajlović u rancu nosio pušku i predao je Zekiću i Đukiću.