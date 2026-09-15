Božović, Bajčeta, Popović i Ojdanić uhapšeni su jutros na izlazu iz spuškog pritvora, a po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva koji ih tereti u okviru međunarodne operacije "General".

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Sudija za istragu Višeg suda u Podgorici Goran Šćepanović odredio je pritvor Mileti Ojdaniću, zbog sumnji da je imao ulogu u predmetu "General".

Nakon te odluke, Ojdanić je prvi sa spiska današnje četvorke, koji je nakon hapšenja na kapiji Istražnog zatvora u Spužu vraćen u pritvor, prenosi portal "Vijesti".

U zgradi Višeg suda očekuje saslušanje bivšeg predsjednika Opštine Budva Mila Božovića, kao i dvojice nekadašnjih službenika UP Vladimira Bajčete i Milana Popovića.

Božović, Bajčeta, Popović i Ojdanić uhapšeni su jutros na izlazu iz spuškog pritvora, a po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva koji ih tereti u okviru međunarodne operacije "General".

Njih četvorica trebalo je danas da se po sili zakona nađu na slobodi jer Viši sud u Podgorici tri godine od podizanja optužnice u predmetu "policijski kartel" nije donio prvostepenu presudu.

Njima se u tom predmetu sudi zbog optužbi da su Ojdanić i odbjegli policajac Ljubo Milović organizovali grupu, koja je švercovala 4,3 tone kokaina iz Južne Amerike u Evropu.