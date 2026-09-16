U Hagu izrečena je prvostepena presuda Hašimu Tačiju.

Izvor: Facebook/HashimThaciOfficial

Pred Specijalizovanim većima Kosova u Hagu izrekao je prvostepene presude četvorici lidera OVK Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Jakupu Krasnićiju i Redžepu Seljimiju. Tači je dobio 25 godina zatvora.

Identičnu kaznu dobio je i Jakup Krasnićij, dok je Kadrij Veseljij osuđen na jedinstvenu kazna zatvora od 18 godina.

Tužilaštvo je prethodno zatražilo maksimalne kazne zatvora od po 45 godina zatvora, tereti ih za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u periodu između marta 1998. i septembra 1999. godine.

Nekadašnji čelnici Glavnog štaba OVK optuženi su po individualnoj krivičnoj odgovornosti u ukupno 10 tačaka. Optužnica ih tereti za progon, ubistva, mučenja, proizvoljna zatvaranja i prisilne nestanke na više od 40 lokacija na Kosovu i u sjevernoj Albaniji.