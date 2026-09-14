"Tamo nikad neću biti prihvaćena jer se prezivam na - ić": Senidah konačno otkrila istinu o svom porijeklu

Pjevačica je rođena u Ljubljani, a malo ko zna istinu o njenom porijeklu.

Izvor: Instagaram/senida_h

Senida Hajdarpašić jedna je od trenutno najvećih zvijezda na Balkanu. Ona je nedavno održala tri spektakularna koncerta u Sava centru o kojima se danima pričalo.

Senida je odrasla u Ljubljani, korijene vuče iz Bijelog Polja, a porijeklo joj je i iz Bosne. Međutim, pjevačica kaže da je nijedna zemlja ne prihvata kao svoju.

"Nikome ne mogu da udovoljim"

- Neki ljudi me doživaljavaju kao svoju, a neki me nikad neće prihvatiti. Recimo, u Sloveniji nikada neću biti prihvaćena jer je moje prezime na "ić". Moji su korijeni iz Bosne i iz Crne Gore. Eto, ni u Beogradu opet nisam, da kažemo, Ivana, nego sam Senidah. Dođem u Sarajevo, pa nisam iz Sarajeva nego iz Crne Gore. Nikom ne mogu da udovoljim. I onda mi je drago kad me ljudi smatraju svojom, ispričala je i dodala:

- Sve je u redu, naravno. Ja sam to što jesam i meni su ljudi ili dragi, ili niko i ništa. Volim sav narod, dobre ljude. Imam veze i sa Sjevernom Makedonijom i sa Hrvatskom. Ja sam tu gdje sam, i stvarno mogu da kažem da sam rođena u Jugoslaviji i zauvijek ću ostati Jugoslovenka - rekla je Hajdarpašićeva prije izvjesnog vremena za bosanske medije.

Popularna na cijelom Balkanu

Podsjetimo, gdje god Senidah zakaže koncert, u bilo kom gradu i državi na Balkanu, posjećenost bude rekordna. Iako je niko ne smatra svojom, činjenica je da popularna pjevačica ima čime da se pohvali. To je ljubav publike iz cijele bivše Jugoslavije.

Pogledajte još njenih slika:

(Kurir / MONDO)