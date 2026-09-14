Koju školu je završila Dragana Mirković? Počela da pjeva sa 14 godina, srednju završavala vanredno

Ovo je istina o obrazovanju Dragane Mirković: Deca su htjela na fakultete, a pjevačica je ovo završila

Izvor: Petar Aleksić

Pjevačica Dragana Mirković ima višedecenijsku karijeru koja je uticala na njeno školovanje zbog brojnih obaveza u kojima se rano našla.

Dragana je započela izgradnju svoje karijere kada je imala 14 godina, a prije toga je drugačije zamišljala svoju budućnost. Sanjala je da nakon studija engleskog jezika postane turistički vodič, ali su se planovi promijenili zbog muzičke karijere.

S obzirom na to da je u bila vukovac u osnovnoj, željela je da nastavi školovanje. Zbog karijere je to bilo nemoguće, pa je vanredno završila Trgovačku školu u Bosni i Hercegovini.

Sin i ćerka bili odlični učenici

Dragana Mirković je u jednoj emisiji otkrila šta studiraju sin Marko i ćerka Manuela.

- Marko je završio akademiju, sada studira ekonomsko pravo, a Manuela bira između dva fakulteta, bila joj je matura... Odlični su učenici, nikad nisam imala problem sa njima. Blagoslovena sam što se tiče njih. Mene su usrećili beskrajno, rekla je Dragana bila u emisiji "Amidži šou".







(Alo, MONDO)