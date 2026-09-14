Bruklin Bekam i Nikola Pelc na crvenom tepihu izazvali su spekulacije o problemima u braku.

Izvor: Instagram printscreen/nicolaannepeltzbeckham/X/@HouseOfVanity88

Bruklin Bekam i njegova supruga Nikola Pelc uslikani su u napetom trenutku na crvenom tepihu, zbog čega su se obožavaoci zapitali da li postoje problemi u raju.

Pojavio se snimak slavnog para sa Festivala američkog filma u Dovilu u Francuskoj od 8. septembra, ali nisu njihove dizajnerske kombinacije bile to o čemu se pričalo.

Pogledajte njihove fotografije:

Nakon što je par viđen kako se ljubi i grli na crvenom tepihu, Bekam se pomjerio u stranu kako bi svojoj supruzi glumici prepustio trenutak u centru pažnje, u znak podrške njenoj koleginici iz filma "Prima", Fej Danavej, koja je te večeri dobila nagradu "Ikona". Tik prije nego što je napustio Nikolinu stranu, Bekam je samoinicijativno pomjerio šlep njene haljine marke Alberta Fereti iza njenih leđa kako bi mogla nesmetano da hoda po crvenom tepihu.

Nicola Peltz appeared a little irritated when Brooklyn Beckham took it upon himself to move the train of her beautiful Alberta Ferretti gown behind her on the red carpet. https://t.co/TIVrl3SQ5t — HouseOfVanity (@HouseOfVanity88)September 9, 2026

Međutim, čini se da je ovaj potez iziritirao 31-godišnju glumicu, jer ga je, po svemu sudeći, poprijeko pogledala dok je on već stajao pored zaštitne ograde.

Fanovi na društvenim mrežama brzo su primijetili reakciju Nikole Pelc i vidno kajanje Bruklina Bekama. "Uf, ona ga mrzi", prokomentarisao je jedan korisnik ispod videa, dok je drugi napisao: "Vau, njen govor tijela govori i više nego dovoljno. Baš glume."

"Uf, taj pogled, uskoro će morati da bježi kući", prokomentarisao je neko, dok je drugi dodao: "O, on zna da je u problemu."

"Po njegovom licu se vidi da zna šta ga čeka kasnije kod kuće", dodao je još jedan korisnik.

Vidi opis Bruklin Bekam i Nikol Pelc imaju probleme u braku? Skandalozni snimak sa crvenog tepiha pokrenuo spekulacije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 9 9 / 9 AD

Ovaj snimak je takođe izazvao zabrinutost za Bekama, koji je trenutno u sukobu sa svojim roditeljima zbog navodnog tretmana prema njegovoj supruzi, kojom se oženio na raskošnoj ceremoniji 2022. godine na imanju njenog oca milijardera, Nelsona Pelca, u Palm Biču na Floridi.

Nakon što je javno optužio svoje roditelje, Dejvida i Viktoriju Bekam, da su pokušali da "otmu" njegov prvi ples sa Nikolom i tako potpuno sabotiraju njihovu vezu, Bekam se distancirao od njih i svoje mlađe braće i sestre Romea, Kruza i Harper.