Do 15 časova je na izborima u Bosni i Hercegovini glasalo 26,88 odsto birača.

Izvor: RTRS Youtube printscreen

Danas se u Bosni i Hercegovini održavaju 10. Opšti izbori na kojima pravo glasa ima nešto više od 3,4 miliona birača. Bira se vlast na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou i prema poslednjim podacima, izlaznost do 15 časova iznosi 26,88 odsto, prenosi "Dnevni Avaz". Do 15 časova je glasalo 916.269 birača prema podacima Centralne izborne komisije (CIK).

Van Bosne i Hercegovine je glasalo 1,11 odsto. Što se tiče pojedinačnih gradova, najveća izlaznost dosad je zabilježena u Mostaru - 66,96 odsto, a onda slijede Kalinovik sa 51,83 odsto, Istočni Stari Grad 50,37, Trnovo sa 46,99 odsto, Han Pijesak 46,46 i Rogatica sa 44,72 odsto.

Procentualno je najmanja izlaznost do 15 časova u Dobretićima - 11,09 odsto, pa slijede mjesta Oštra Luka, Domaljevac, Jajce, Odžak, Rudo i Bihać. Zbog novog sistema elektronskog glasanja, brojni problemi zabilježeni su na mnogim glasačkim mjestima.

Pogledajte fotografije sa izbora u Bosni i Hercegovini

Vidi opis Novi presjek izlaznosti na izborima u Bosni i Hercegovini: Haos širom zemlje zbog elektronskog sistema glasanja Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Samir Jordamovic / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA Br. slika: 5 5 / 5

Da podsjetimo, danas se u Bosni i Hercegovini održavaju Opšti izbori na svim nivoima. Bira se nova vlast na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou.

Građani biraju 518 funkcionera među više od 7.000 kandidata ispred 75 političkih stranaka i 29 koalicija. Glasa se za tri člana Predsedništva Bosne i Hercegovine (po jedan iz srpskog, hrvatskog i bošnjačkog naroda), poslanike za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predsjednika i dva potpredsjednika Republike Srpske, poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske, poslanike u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštine 10 kantona u Federaciji.

Novina na ovim izborima jeste elektronskog lasanje. Uvedena je biometrijska identifikacija birača putem otiska prsta i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima.