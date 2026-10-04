Danas se održava Dan zetskih kolača i priganica koji se na Plavnici

Izvor: MONDO/ Nina Davidović

Posjetioci su billi u mogućnosti da tokom cijelog dana besplatno degustiraju sve kolače i priganice, a pored toga je ova manifestacija obogoćena izuzetnim kako dnevnim, tako i noćnim programom.

Početak noćnog programa otvorio je Gula i kataput, a završnicu je priredila velika muzička zvijezda Maya Berović.

Pitalo smo jednu od osoba koja je učestvovala u ovogodišnjoj manifestaciji da li smatra da mlađe generacije pokazuju interesovanje za pravljenje tradicionalnih zetskih kolača i priganica i da li se ta tradicija čuva i nastavlja.

POGLEDAJTE VIDEO: