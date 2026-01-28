logo
Nikola Pelc dobija od oca mjesečni džeparac od milion dolara: Poznato koliko je milijarder bogatiji od Bekamovih

Autor Ana Živančević
0

Snajka Bekamovih uživa u bogatstvu od malih nogu, a od oca dobija nevjerovatnu količinu novca mjesečno.

Nikola Pelc dobija od oca mjesečni džeparac od milion dolara: Poznato koliko je milijarder bogatiji Izvor: Instagram printscreen/nicolaannepeltzbeckham

Supruga Bruklina Bekama, Nikola Pelc, navodno dobija čak milion dolara mesečno od svog oca milijardera, Nelsona Pelca, prema izveštajima medija.

Ova ogromna suma je u oštroj suprotnosti sa finansijskom podrškom koju Bruklin navodno dobija od svojih roditelja, Dejvida i Viktorije Bekam. Dok se Nelson Pelc smatra jednim od najbogatijih biznismena sa neto vrednošću od 1,6 milijardi dolara, porodica Bekam ima procenjenih 680 miliona dolara.

Pogledajte fotografije porodice Bekam:

"Bekamovi žele da Bruklin postane nezavisan"

Kolumnistkinja Marina Hajd je istakla u podkastu "Ostatak je zabava":

"Koliko čujem, Bekamovi daju Bruklinu mnogo novca, ali ne lude iznose. Žele da on stane na svoje noge i postane nezavisan."

"Nelson bi to mogao da porekne, ali je navodno rekao: 'Dajem svojoj ćerki milion dolara mesečno džeparac."

Hajd dodaje zanimljivu anegdotu:

"Jedino što Bekamovi nisu očekivali jeste da će njihova deca potpisati predbračne ugovore, mislili su da će biti obrnuto."

Zabrinutost zbog predbračnog ugovora i kuće u Los Anđelesu

Prošle godine, mediji su izvestili da su se Dejvid i Viktorija plašili da je njihov sin „zarobljen“ predbračnim ugovorom i načinom života u Los Anđelesu. Bruklin i Nikola žive u holivudskoj vili vrednoj 11 miliona funti, gde je Nikola navodno glavni vlasnik.

Izvor je za The Sun u junu 2025. rekao da Pelcovi veruju da Bekamovi nisu dovoljno obezbedili svom sinu:

"Novac, kako se kaže, je koren sveg zla. U slučaju Bekamovih naspram Pelcovih, to je očigledno... nezgodno. Dejvid i Viktorija su deca radničke klase koja su uspela. Kada je u pitanju kupovina ove kuće, naravno da mu nisu mogli samo dati milione – kakvu bi poruku to poslalo?"

S druge strane, Nelson Pelc nije štedeo kada je u pitanju njegova ćerka. Potrošio je 3,5 miliona dolara na njeno venčanje 2022. godine, pokazujući da je Bruklinova uloga u porodici dobrodošla.

Kako je Nelson Pelc stekao bogatstvo

Nelson i njegov brat Robert započeli su karijere preuzimanjem očeve kompanije za distribuciju zamrznute hrane, koju su brzo razvili.

Osamdesetih godina prošlog veka, Nelson je kupio kompaniju Triangle Industries, pretvorivši je u najveću kompaniju za pakovanje na svetu, a 1988. godine je prodao kompaniju i zaradio stotine miliona dolara.

Iako je mogao da uživa u svom već ogromnom bogatstvu, Pelc se opredelio za aktivističko investiranje - kupujući udele u kompanijama koje su loše poslovale, dok je istovremeno insistirao na promenama kao što su smanjenje troškova, restrukturiranje, prodaja imovine ili promene u menadžmentu.

Izvor: Kurir/ MONDO

