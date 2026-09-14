Harry Styles je poslednjih mjeseci nekoliko puta govorio o životu izvan pozornice, navodeći na to da mu je sve važniji privatan život.

Izvor: Robyn BECK / AFP / Profimedia

Harry Styles najavio je nastavak svoje velike turneje "Together, Together" tokom 2027. godine, ali je poruka kojom je obožavateljima saopštio ovu vijest izazvala potpuno neočekivanu reakciju. Umjesto oduševljenja zbog novih koncerata, među njegovim najvernijim fanovima počele su da se šire sumnje da bi se 32-godišnja pop zvijezda nakon završetka turneje mogla povući iz javnog života.

Pogledajte fotografije Harija:

Turneja koja je počela u maju Stylesa je odvela širom Evrope i Južne Amerike, uključujući rekordnih 12 koncerata na londonskom Wembleyju, a trenutno održava čak 30 koncerata u njujorškom Madison Square Gardenu.

No, upravo je način na koji je najavio nastavak turneje privukao pažnju obožavalaca.

Styles je u poruci napisao da je znao da će turneja 2026. biti "posebna", ali da je ono u šta su je obožavaoci pretvorili "daleko nadmašilo sve što je mogao da zamisli".

"Volim da sviram, volim da budem sa svima vama i da budem dio ljubavi i radosti koju zajedno stvarate svake večeri", poručio je pevač.

"Biti umjetnik zapravo je jedini život koji poznajem. Ovo radim od svoje 16. godine i osjećam se kao najsrećnija osoba na svijetu što i dalje mogu da dijelim ove trenutke sa vama", napisao je.

"Sjutrašnja objava donijeće poslednje gradove turneje "Together, Together". Nakon toga ne znam šta slijedi za mene, ali znam da se radujem tome što ću to otkriti."

Pogledajte fotografije Harija sa koncerata:

Vidi opis Hari Stajls donio konačnu odluku, povlači se sa javne scene: Sa slavnom glumicom želi da osnuje porodicu 1. 2. 1994. Hari Stajls Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Harry Styles Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: YouTube/HarryStylesVEVO Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: YouTube/HarryStylesVEVO Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: YouTube/HarryStylesVEVO Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: YouTube/HarryStylesVEVO Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Robyn BECK / AFP / Profimedia Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: YouTube/HarryStylesVEVO Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: YouTube/HarryStylesVEVO Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Twittter/Mac70J Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: YouTube/Harry Styles Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: YouTube/Harry Styles Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: YouTube/HarryStylesVEVO Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: YouTube/HarryStylesVEVO Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Kazuko Wakayama / KCS Presse / Profimedia Br. slika: 14 14 / 14

Najava oproštaja

Upravo je ta rečenica među dijelom obožavalaca protumačena gotovo kao najava oproštaja. Društvene mreže ubrzo su se napunile komentarima fanova koji su se šalili da je Styles objavom novih koncerata istovremeno najavio i "raskid" sa svojom publikom.

Styles je poslednjih mjeseci nekoliko puta govorio o životu van pozornice i dao naslutiti da mu je dugoročno sve važniji privatni život.

Posebnu pažnju izazvao je intervju za "W Magazine" prošlog mjeseca, u kojem je govorio o gotovo trogodišnjoj pauzi od turneja nakon završetka "Love On Tour" 2023. godine.

Pogledajte još fotografija sa koncerta:

"U vremenu koje sam proveo van turneja njegovao sam dio svog života kojem ranije nisam posvećivao mnogo pažnje", istakao je Harry.

Dodao je da ga danas "ideja da ne ide na turneju manje plaši", a zatim izgovorio rečenicu koja je dodatno podstakla nagađanja:

"Neću ovo raditi zauvijek."

Styles je ranije ove godine u razgovoru sa DJ-em Zaneom Loweom govorio i o tome kako zamišlja svoju budućnost.

"Želim da budem ispunjen i da imam kvalitetne odnose sa ljudima. Želim porodicu", naveo je muzičar.

Osim toga, "Daily Mail" tvrdi da Styles zaista razmišlja o povlačenju iz centra pažnje kako bi se posvetio privatnom životu.

"Zaista se čini da želi da se povuče i usredsrijedi na privatni život daleko od slave", rekao je izvor.

Britanski tabloid pritom navodi da je Styles navodno vjeren za 37-godišnju američku glumicu Zoë Kravitz. Njih dvoje prvi put su romantično povezani prošlog ljeta, a Kravitz je tokom aktuelne turneje više puta viđena uz Stylesa.

(Jutarnji.hr/MONDO)