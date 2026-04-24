Hari Stajls se verio sa poznatom glumicom, postaje zet Leniju Kravicu: Nakon 8 meseci veze zasijao dijamant na ruci

Autor Marina Cvetković
Po svemu sudeći Hari Stajls će uskoro stati na ludi kamen.

Izvor: zz/XNY / StarMax / Profimedia

Nakon što su internet preplavile fotografije Zoe Kravic sa prstenom, izvor je za Page Six potvrdio da su se glumica i pop superzvezda Hari Stajls verili nakon osam meseci veze. 

"Potpuno je lud za njom", rekao je izvor. "Sve bi učinio za nju". Kravic je, tvrdi izvor, presrećna. Dodaje i da "niko iz njihovog kruga nije iznenađen".

Glasine o veridbi krenule su prošlog vikenda, kada je 37-godišnja glumica fotografisana kako se ljubi sa 32-godišnjim Stajlsom. Na ruci je pritom nosila upečatljiv dijamantski prsten.

U vezi su osam meseci

Par se prvi put počeo povezivati u avgustu 2025, kada su viđeni kako se drže za ruke u šetnji Rimom. Istog meseca snimljeni su u Londonu kako razmenjuju nežnosti. Izvori bliski paru ubrzo su naglasili da nije reč samo o prolaznoj avanturi. Mesec dana kasnije jedan izvor je rekao: "Sve se među njima jako brzo zahuktalo." Dodao je: "Teško je biti u vezi kada si slavan... Heri se ne bi pojavljivao u javnosti sa Zoe da ne misli ozbiljno."

Do januara ove godine njihova veza postala je veoma ozbiljna, a izvor je tada otkrio da se Kravic poverila najbližim prijateljima kako je Stajls "njena srodna duša". Par uglavnom čuva privatnost, a fotografi ih tek povremeno uspeju snimiti u šetnjama. Prošlog meseca snimljeni su kako se drže za ruke dok su dolazili na zabavu nakon emisije Saturday Night Live, koju je Stajls vodio.

S kim su ranije bili u vezi

Zvezda filma "The Batman" prethodno je bila verena za glumca Čeninga Tejtuma, ali je par raskinuo 2024. godine. Pre toga, od juna 2019. do decembra 2020, bila je u braku sa Karlom Glusmanom.

S druge strane, pevač je tokom karijere , među kojima su Tejlor Rasel, Olivija Vajld, Kendal Džener i Tejlor Svift.

Dva meseca pre nego što je započeo vezu sa Kravitz, Styles je na festivalu Glastonbury Festival viđen kako se ljubi sa producentkinjom Ella Kenny.

