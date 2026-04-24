Hari Stajls se verio sa poznatom glumicom, postaje zet Leniju Kravicu: Nakon 8 meseci veze zasijao dijamant na ruci

Po svemu sudeći Hari Stajls će uskoro stati na ludi kamen.
Nakon što su internet preplavile fotografije Zoe Kravic sa prstenom, izvor je za Page Six potvrdio da su se glumica i pop superzvezda Hari Stajls verili nakon osam meseci veze.
"Potpuno je lud za njom", rekao je izvor. "Sve bi učinio za nju". Kravic je, tvrdi izvor, presrećna. Dodaje i da "niko iz njihovog kruga nije iznenađen".
Glasine o veridbi krenule su prošlog vikenda, kada je 37-godišnja glumica fotografisana kako se ljubi sa 32-godišnjim Stajlsom. Na ruci je pritom nosila upečatljiv dijamantski prsten.
U vezi su osam meseci
Par se prvi put počeo povezivati u avgustu 2025, kada su viđeni kako se drže za ruke u šetnji Rimom. Istog meseca snimljeni su u Londonu kako razmenjuju nežnosti. Izvori bliski paru ubrzo su naglasili da nije reč samo o prolaznoj avanturi. Mesec dana kasnije jedan izvor je rekao: "Sve se među njima jako brzo zahuktalo." Dodao je: "Teško je biti u vezi kada si slavan... Heri se ne bi pojavljivao u javnosti sa Zoe da ne misli ozbiljno."
@beatrizalyrioAinda processando a emoção de hoje 😭🤌🏽#harrystylesvids#harrystyles#rome#roma#zoekravitz♬ Daylight - Harry Styles
Do januara ove godine njihova veza postala je veoma ozbiljna, a izvor je tada otkrio da se Kravic poverila najbližim prijateljima kako je Stajls "njena srodna duša". Par uglavnom čuva privatnost, a fotografi ih tek povremeno uspeju snimiti u šetnjama. Prošlog meseca snimljeni su kako se drže za ruke dok su dolazili na zabavu nakon emisije Saturday Night Live, koju je Stajls vodio.
Pogledajte još slika pevača:
1. 2. 1994. Hari Stajls
S kim su ranije bili u vezi
Zvezda filma "The Batman" prethodno je bila verena za glumca Čeninga Tejtuma, ali je par raskinuo 2024. godine. Pre toga, od juna 2019. do decembra 2020, bila je u braku sa Karlom Glusmanom.
Zoe Kravic o izgubljenoj zmiji u kupatilu Tejlor Svift
S druge strane, pevač je tokom karijere bio u vezama sa Tejlor Rasel, Olivijom Vajld, Kendal Džener i Tejlor Svift.
Dva meseca pre nego što je započeo vezu sa Kravitz, Styles je na festivalu Glastonbury Festival viđen kako se ljubi sa producentkinjom Ella Kenny.