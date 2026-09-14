Iznenada je preminuo Željko Tomašević, trener Grblja i jedan od prepoznatljivijih domaćih stručnjaka posljednje dvije decenije.

Izvor: Privatna ahiva

Željko Tomašević preminuo je u 48. godini, ostavljajući iza sebe karijeru gotovo neraskidivo vezanu za fudbal, teren i rad sa igračima. Vijest o njegovoj smrti posebno je šokirala zbog činjenice da je do posljednjih dana bio uz teren i potpuno posvećen poslu koji je živio više od dvije decenije.

Još prije samo dva dana govorio je kao trener Grblja uoči utakmice sa Lovćenom. Analizirao je igru svog tima, govorio o onome što ekipu očekuje i planovima za period koji je bio pred njima. Sezona je tek počela, a Tomašević je već imao jasnu viziju ekipe koju je ovog ljeta preuzeo.

Na klupu Grblja stigao je sa zadatkom da tim iz Radanovića vrati u društvo najboljih. Preuzeo je ekipu nakon odlaska Ivana Brnovića u Dečić, sa iskustvom koje je godinama gradio u Crnoj Gori, ali i van njenih granica.

Njegova trenerska priča počela je veoma rano. Godine 2008, sa samo 29 godina, preuzeo je prvi tim Iskre i postao najmlađi trener u crnogorskom fudbalu. U Danilovgradu je proveo pet godina, a potom radio u Cetinju, Mladosti DG, Komu i Ibru.

Uslijedio je odlazak u inostranstvo. Radio je u Kuvajtu i Saudijskoj Arabiji, dok je četiri godine proveo u Kataru, gdje je bio trener B tima Al Ahlija. Njegov zadatak bio je razvoj i priprema igrača za prvi tim. Tokom tog perioda sarađivao je sa Nebojšom Jovovićem, portugalskim trenerom Pepom i Igorom Bišćanom.

UEFA Pro licencu stekao je 2016. godine. U okviru školovanja obavio je i dvonedjeljno stažiranje u švedskom Malmeu, a diplomski rad posvetio je organizaciji, stručnom radu prvog tima i omladinskog pogona tog kluba.

Nakon šest godina provedenih u inostranstvu, prošle godine vratio se u Crnu Goru. Tada je govorio da je prošao gotovo sve trenerske stepenice i da želi znanje i iskustvo stečeno vani da prenese crnogorskom fudbalu.

Povratak kući imao je i snažan porodični razlog. Želio je da bude bliže kćerki Maši Tomašević, crnogorskoj reprezentativki koja je karijeru nastavila u Interu.

Fudbal za njega nikada nije bio samo posao. Počeo je sa mlađim kategorijama, decenijama ostao uz teren, radio sa mladim igračima i prolazio kroz različite nivoe domaćeg fudbala. Odlazio je u inostranstvo, sticao iskustvo i znanje, a potom se ponovo vraćao kući.

Ovog ljeta sa Grbljem je započeo još jednu priču. Imao je plan, ekipu koju je tek stvarao i sezonu koja je praktično bila na samom početku.

Planovi su, međutim, ostali nedovršeni.