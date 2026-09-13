Evropsku politiku je prošle nedelje snažno potresla ubjedljiva pobjeda njemačke krajnje desničarske stranke AfD na pokrajinskim izborima, što je izazvalo oduševljenje Ilona Maska, koji je ovu pobjedu slavio pokušavajući da opere ekstremistički imidž stranke.

Izvor: SmartLife / Flickr / Daniel Oberhaus (2018)

Alternativa za Njemačku (AfD) uzdrmala je evropsku politiku ubjedljivom pobjedom na pokrajinskim izborima, našavši se na korak od formiranja prve vlade krajnje desnice od Drugog svjetskog rata. Ilon Mask nije krio oduševljenje.

"Odlično!" napisao je Mask na mreži X, čestitajući liderki AfD-a Alis Vajdel. Bila je to samo jedna u nizu objava koje je izvršni direktor kompanija Tesla i SpaceX posvetio ovoj stranci. AfD mu je uzvratio pohvalama, pa ga je lider stranke u Saksoniji-Anhalt, Ulrih Zigmund, nazvao "vizionarom", iako su među Zigmundovim najbližim saradnicima i bivši članovi zabranjene neonacističke grupe.

Glavni promoter međunarodne krajnje desnice

Mask je posljednjih godina postao centralna figura globalne desnice. Pored podrške Donaldu Trampu teške preko 100 miliona dolara, stao je uz argentinskog predsjednika Havijera Mileja i italijansku premijerku Đorđu Meloni. Putem video-linka obratio se i na skupu britanskog antiislamskog aktiviste, tvrdeći da imigracija "uništava Britaniju".

Vidi opis "Da li vam zvuči kao Hitler": Ovaj moćni i prebogati muškarac stoji iza liderke AfD-a, ima plan da je dovede na vlast Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MICHAEL KAPPELER / AFP / Profimedia Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: MICHAEL KAPPELER / AFP / Profimedia Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: MICHAEL KAPPELER / AFP / Profimedia Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: dts Nachrichtenagentur / imago stock&people / Profimedia Br. slika: 4 4 / 4

Njegovi stavovi o rasi i imigraciji postali su gotovo identični politici AfD-a. Krajem 2024. godine, u autorskom tekstu za njemački "Di Velt", Mask je nazvao AfD "posljednjom iskrom nade" za Njemačku, odbacujući tvrdnje da su ekstremisti. "Da li vam to zvuči kao Hitler?", zapitao se, navodeći da liderka Vajdel ima istopolnu partnerku sa Šri Lanke.

Miješanje u izbore i "pranje" imidža

Njegova podrška nije ostala samo na riječima. Početkom 2025. organizovao je razgovor uživo sa Vajdel, čime joj je obezbijedio ogroman skok vidljivosti i medijske pažnje. Kasnije se pojavio i na skupu AfD-a, gde je okupljenima poručio da se "previše pažnje posvjećuje krivici iz prošlosti", što su jevrejski lideri oštro osudili kao normalizaciju nacizma.

Stručnjaci ističu da su Maskove promjene na mreži X znatno olakšale komunikaciju krajnje desnice. Vraćanjem suspendovanih naloga, poput onog Martina Zelnera koji promoviše masovne deportacije, Mask je stvorio platformu za ovakve stavove. Ipak, X u Njemačkoj za informisanje koristi tek oko pet odsto građana.

Njemci ga ne podnose, on brani "radikalni centar"

Ankete pokazuju da svega 19 odsto Njemaca ima pozitivno mišljenje o Masku, a ni u samom AfD-u nisu svi oduševljeni miješanjem američkog milijardera u unutrašnju politiku. Ipak, on nastavlja da brani stranku, nazivajući je "radikalnim centrom" i oštro napadajući američke medije koji AfD nazivaju krajnjom desnicom.

Uprkos Maskovim pokušajima relativizacije, program AfD-a uključuje zabranu islamskih vjerskih obilježja, protivljenje istopolnim brakovima i pozive na masovne deportacije, takozvanu "remigraciju". Njemački kancelar Fridrih Merc upozorio je da bi ta politika u praksi značila čisto etničko čišćenje. Mask je na to imao kratak odgovor: "Svako ko se protivi remigraciji je izdajnik."