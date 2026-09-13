U podgorici je uhapšen A.H. zbog sumnje da je zapolsenoj u kladionici ukrao novčanik.

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Podgorička policija je, po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici uhapsila A.H. (35) zbog sumnje da je počinio krivično djelo krađa.

On je, kako se sumnja, 4. septembra, dok se nalazio u kladionici, koristeći nepažnju zaposlene, od nje ukrao novčanik sa novcem i bankovnim karticama.