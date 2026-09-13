Kako je navedeno, novčanik se nalazio u dnevnom boravku oštećene, odakle je osumnjičena, prema navodima Tužilaštva, uzela novac.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata A.J., koja se sumnjiči da je iz novčanika oštećene B.S. uzela 250 eura, prenosi CdM.

Prema saopštenju ODT-a, sumnja se da je A.J. 10. septembra, oko 17 časova, dok je boravila u dnevnom boravku oštećene, uzela novac iz njenog novčanika.

„Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata A.J. zbog osnovane sumnje da je izvršila krivično djelo krađa“, navodi se u saopštenju Tužilaštva.

Kako je navedeno, novčanik se nalazio u dnevnom boravku oštećene, odakle je osumnjičena, prema navodima Tužilaštva, uzela novac.

Dalje postupanje prema A.J. biće sprovedeno u skladu sa zakonom.