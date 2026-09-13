Naveli su da se u javnosti štrajk vezuje za postupanje sudova u takozvanim „Sky” predmetima, ali da dešavanja iza zatvorskih zidina ukazuju da je riječ samo o vrhu ledenog brijega.

Izvor: MONDO/Vasilisa Grgurević

Masovni štrajk glađu pritvorenika u Istražnom zatvoru i otkazivanje punomoćja advokatima eskalirali su usljed prenatrpanih ćelija, katastrofalnih higijenskih uslova i sistemskog kršenja pretpostavke nevinosti u sudskim procesima, naveli su pritvorenici u pismu koje su dostavili medijima posredstvom advokata Zdravka Begovića, piše "Dan".

"Zbog olakog i masovnog određivanja pritvora, Istražni zatvor je prenatrpan do te mjere da u sobama površine 25 kvadratnih metara boravi između 8 i 13 lica. To je daleko iznad evropskih standarda koji propisuju minimum od četiri kvadratna metra po pritvoreniku. Ovu situaciju ranije je konstatovao i Evropski komitet za sprečavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT)", naveli su u otvorenom pismu.

Pored prenatrpanosti, pritvorena lica ističu da se svakodnevno suočavaju sa nizom teških ograničenja.

"Umjesto zakonom zagarantovana dva sata dnevno, šetnje traju svega dva puta po 30 minuta. Komunikacija sa porodicom svedena je na minimum zbog nedovoljnog broja telefonskih govornica, dok se posjete odobravaju samo jednom mjesečno u trajanju od pola sata. Prostorije za tuširanje su u izuzetno lošem stanju, a na krugovima predviđenim za šetnju redovno dolazi do izlivanja fekalne i atmosferske kanalizacije", ističu.

Tvrde da bi se većina ovih problema mogla riješiti primjenom alternativnih mjera pritvora predviđenih zakonom.

"Jemstva se vrlo teško prihvataju, a i kada ih sud odobri, tužilaštvo po pravilu izjavljuje žalbu. To u praksi produžava pritvor za još dva do tri mjeseca dok Viši sud ne donese odluku. Sudeće sudije se izuzetno rijetko odlučuju za ukidanje pritvora, pa se on masovno pretvara u zatvorsku kaznu prije ijedne pravosnažne presude, čime se direktno ukida pretpostavka nevinosti", navode u saopštenju i dodaju da je slična situacija i u samim sudnicama, gdje se, kako kažu, odbrani sistematski odbijaju ključni dokazni predlozi.

"Sud tretira 'Sky' komunikaciju kao digitalni dokaz, ali uporno odbija angažovanje vještaka telekomunikacija koji bi razjasnili tehničke nedoumice. Isti je slučaj i sa vještacima finansijske struke u predmetima za pranje novca, pa se presude donose bez kvalitetnog obrazloženja. Jasno je da pravosuđe funkcioniše pod velikim pritiskom tužilaštva i političkih partija, a sve pod velom pristupa Evropskoj uniji i brzog zatvaranja poglavlja 23 i 24.", navode.

Pritvorena lica ukazuju i na to da se kroz medijske spektakle hapšenja okrivljeni unaprijed osuđuju u javnosti i hendikepiraju u svojoj odbrani, prenosi "Dan".

"Kada na strani tužilaštva nedostaje čvrstih argumenata, najlakše je preko medija uznemiriti javnost i stvoriti atmosferu linča kako bi se izvršio pritisak na sudstvo. Ali kada se 'za dlaku' odstupi od istine, za kilometre se odstupa od pravde i poštenja. Ne treba zaboraviti da su pritvorena lica nečiji roditelji, očevi, majke, braća i sestre. Svako ko je učinio krivično djelo treba da odgovara, ali isključivo na osnovu vjerodostojnih dokaza i u pravičnom postupku. Zato očekujemo razumijevanje javnosti, ali i solidarnost naših branilaca", navode.