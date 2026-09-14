Prijateljica Darka Lazića brutalno pretučena: Influenserka podijelila snimak nasilja, prijavila ga policiji

Kristina Kika Živković podijelila je potresni snimak nasilja koje je pretrpjela.

Izvor: Instagram/printscreen/kika_zivkovic_

Influenserka i ugostiteljka Kristina Kika Živković, inače bliska prijateljica pevača Darka Lazića, objavila je uznemirujući snimak nasilja koje je pretrpjela. Nakon što je duže vrijeme ćutala, odlučila je da više ne krije detalje i slučaj je prijavila policiji.

Na objavljenom snimku vidi se trenutak kada joj muškarac prilazi i brutalno je pesnicom udara u glavu, usled čega je pala i ostala nepomično da leži. Prisutni gost u lokalu joj je samo kratko prišao i ostavio je bez pomoći, da bi se napadač ubrzo vratio, zgrabio je za ruku i vukao po podu.

Pogledajte njene i Darkove fotografije:

"Ko god fizički, psihički ili s**sualno zlostavlja ženu, dijete, čovjeka, psa, neka se plaši Boga. Nasilje nije veličina muškosti već poraz. Pimitivizam i bolestan nagon za iživljavanjem", napisala je mlada pjevačica uz potresni snimak.

"Dosta sam ćutala!"

Kristina Kika Živković oglasila se nakon užasa koji je doživjela. Objavila je potresni snimak i strašne fotografije sa povredama i podlivima na licu.

Ovako Kristina izgleda nakon napada:

"Stop nasilju nad ženama! Dosta sam ćutala. Dosta sam trpela. Dosta sam se plašila. Sada sam odlučila da progovorim o onome što sam godinama nosila u sebi. Na ovom snimku sam ja. Na njemu se vidi fizički napad koji sam preživjela 31. maja. Vidi se nasilje nadamnom i trenutak u kojem ljudi pokušavaju da me zaštite i razdvoje od napadača. Dugo nisam smjela da prijavim ono što mi se dešavalo. Ne zato što se nije dogodilo, već zato što sam se plašila za sebe i svoju porodicu. Trpjela sam pretnje, nasilje i zastrašivanje i živjela u strahu šta bi moglo da se dogodi ako progovorim. Danas više ne želim da ćutim", napisala je ona.

"Gospodin N. R. iz Šapca je osoba sa kojom povezujem ono što sam lično doživjela i zbog čega sa se sada obratila nadležnim institucijama. Ne želim da bilo ko donosi presudu preko društvenih mreža - želim da se sve što sam prijavila ispita i da institucije utvrde činjenice. Pored ovog snimka, sačuvala sam i druge dokaze o prijetnjama, uznemiravanju i vrijeđanju, kao i objavljivanju mojih privatnih fotografija. Sve to sam spremna da predam nadležnim organima. Posebno želim da kažem da ljudi koji su se te noći našli tu i pokušali da mi pomognu nisu bili slučajni prolaznici."

"Bili su ljudi koji su se zatekli u objektu i koji su, koliko sam ja doživjela i vidjela, takođe bili izloženi neprijatnostima i nasilju te noći. Ne objavljujem ovo da bih pozvala bilo koga na osvetu, vrijeđanje ili nasilje. Objavljujem jer sam žrtva i više ne želim da se ponašam kao da se ništa nije dogodilo. Niko nema pravo da me tuče. Niko nema pravo da mi prijeti. Niko nema pravo da me zastrašuje. Niko nema pravo da moje privatne fotografije koristi protiv mene. I niko ne treba da se stidi zato što je preživio nasilje. Ja se više ne stidim. Ja više ne ćutim. Tražim samo da se čuje moja strana, da se pogledaju dokazi i da nadležni organi urade ono što je njihov posao. Stop nasilju nad ženama. Stop ćutanju. Žrtva nije kriva", napisala je ona.