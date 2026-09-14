Udala se Tamara Vujačić! Svadba za pamćenje puna emocija

Crnogorska pjevačica Tamara Vujačić stala je juče na „ludi kamen“ i sudbonosno „da“ rekla Marku Uskokoviću.

Izvor: privatna arhiva

Tamara je javnosti poznata kao predstavnica Crne Gore na Eurosongu sa grupom D-moll, a kasnije je pobijedila u takmičenju Slobe Radanovića i dobila duet sa njim.

Izvor: privatna arhiva

Na svadbi su goste zabavljali Ivana Pavković i Dejan Raičević, dok su se mikrofona dohvatili i Tamarini kolege i prijatelji.

Prvi je zapjevao Danijel Alibabić, nakon emotivnog govora, a potom su se pridružili Ivana Dimkovski, Mirela Ljumić, Petar Bulatović, Rizo Feratović i drugi.