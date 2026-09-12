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Stiže nova sezona "Američke horor priče": Objavljen trejler, vraćaju se poznati likovi iz serije

Stiže nova sezona "Američke horor priče": Objavljen trejler, vraćaju se poznati likovi iz serije

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Objavljen je trejler za 13. sezonu popularne horor antologije "Američka horor priča" Rajana Marfija.

Stiže nova sezona Američke horor priče Izvor: Youtube printscren / FX Networks

Popularna serija je počela 2011. godine sezonom "Murder House", a antologijski format do sada je omogućavao glumcima da se vraćaju u različitim ulogama i pričama. Nova sezona otići će korak dalje jer se vraćaju brojni poznati likovi iz prethodnih sezona.

Džesika Leng ponovo će tumačiti sva četiri svoja ranija lika, dok će Evan Piters igrati pet, a Sara Polson čak šest različitih likova. Leng se vraća nakon više od decenije i sezone "Freak Show", dok su Piters i Polson posljednji put nastupili u sezoni "Double Feature".

Pogledajte trejler:

Američka horor priča trejler za 13. sezonu
Izvor: Youtube / FX Networks

Vraćaju se brojni poznati likovi

U novoj sezoni ponovo ćemo gledati i Andželu Baset kao Mari Lavo, Emu Robertskao Medison Montgomeri, kao i Džejmi Bruer kao Adelajd Lengdon iz prve sezone "Murder House".

Glumačkoj postavi pridružuju se i nova lica, među kojima su Pol Entoni Keli, Džon Voters, Avantika Vandanapu, Džo Polari i Aleks Konsani.

Pogledajte kadrove:

Susret likova iz različitih perioda serije

Jedan od zanimljivijih elemenata nove sezone biće susreti likova iz različitih perioda serije.

"Neki od njih će u istoj sceni glumiti dva lika iz različitih sezona", otkrio je Marfi za Varajeti.

Dodao je da je Piters u jednom trenutku igrao dva različita lika koji razgovaraju jedan s drugim i da je takve scene bilo zabavno, ali zahtjevno snimati.

50 nominacija za nagradu

"Američka horor priča" je tokom svojih 13 sezona prikupila više od 50 nominacija za nagradu Emi, a među nagrađenim članovima glumačke postave su Džesika Leng i Keti Bejts.

13. sezona premijerno će početi da se prikazuje 24. septembra na FX-u i Huluu.

(b92/MONDO)

Tagovi

"Američka horor priča" nova sezona serija nastavak

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