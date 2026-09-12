"Bila sam modra, gledao je dok su me tukle": Jezive tvrdnje Male Cane o ćerkama Andrije Bajića

Pevačica Mala Cana gostovala je u emisiji kod Jovane Jeremić kada je progovorila o pokojnom suprugu i njegovim ćerkama sa kojima tvrdi da je imala fizički obračun.

Izvor: Pink printscreen

Udovica pevača Andrije Bajića, pevačica Mala Cana, tokom gostovanja u jutarnjem programu kod Jovane Jeremić, progovorila o bolesti svog supruga, zajedničkom životu i fizičkom sukobu sa njegovim ćerkama u bolnici.

Pogledajte kadrove iz jutarnjeg programa:

Mala Cana je najpre govorila o zdravstvenom stanju u kom se Andrija Bajić nalazio pre smrti, ističući svoju posvećenost i brigu o njemu:

"Ja u sebi imam istinu, pravdu i snagu, veliku tugu koju ću nositi ceo život i to što ljudi kažu, dobrotu. Da ne kažem za sebe da sam dobra, ali to ljudi prepoznaju... Moj suprug Andrija Bajić je dobio bakteriju koja se leči, koju smo mi lečili uspešno. Bakteriju mokraće, koja se lečila venskim antibiotikom. On je ležao u Pančevu i tamo je stvarno bio pokriven maksimalno, ništa nije imao kada je pogoršalo njegovo stanje na VMA. Moj Andrija je trebao da dođe jednog petka, gde sam mu pripremila sve za dolazak kući, čak i kupila šetalicu tog dana, da bi mogao da hoda. Spustila sam posteljinu, krevet i sve sam namestila da mogu da ga gledam, da ga presvlačim."

Pogledajte kako je izgledao Andrija pre smrti:

Govoreći o njihovom odnosu i imovini, objasnila je da ih je spojila muzika uprkos razlici od 41 godine, kao i kako su pravno regulisali pitanje vikendice:

"41 godina je bila razlika između nas. Nas je spojila i povezala muzika i mi smo tako, kako da kažem, moj Andrija je smeo sve u životu. Mislim smeo, što znači da nije mogao da slobodno živi, ali nije smeo da se slobodno ženi. Nije smeo zbog kuće fizički u Beogradu. Ta kuća se nalazi u Devojačkom bunaru, kada se krene prema Vršcu, prođe se Vladimirovac, pa skretanje... Međutim, ta vikendica u tom momentu nije bila legalizovana i parcelizovana, ništa od svega toga, na ceni je bila jako smešna. Kada je on rekao da želi on meni da prepiše, pokloni ili već kako šta, mi smo otišli kod advokata, jednu reč mi je rekao koju nikada neću zaboraviti, imao je neki strah u sebi. Ja sam pitala: 'Šta je sigurno da on bude obezbeđen dok je živ, bez obzira na mene', oni su rekli ugovor o izdržavanju. On je to mogao u svakom momentu da sruši, ja sam mogla da budem gubitnik, ali to meni nije bilo bitno."

Pogledajte kako su Mala Cana i Andrija izgledali kao par:

Vidi opis "Bila sam modra, gledao je dok su me tukle": Jezive tvrdnje Male Cane o ćerkama Andrije Bajića Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir televizija Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Kurir televizija Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Kurir televizija Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Kurir televizija Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Kurir televizija Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Kurir televizija Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Kurir televizija Br. slika: 7 7 / 7

"Ja sam njegova zvanična supruga"

Nakon toga se osvrnula na sam brak, zajednički život i zdravstvene poteškoće kroz koje su prolazili:

"Da, potpisala sam taj ugovor i ja sam njegova zvanična supruga. Ja sam htela da stvorim sigurnost dok je bio živ, da on bude vlasnik te kuće, da se ne boji da ću da ga prevarim. On je meni verovao, verujte mi, više nego bilo kome. Imao je i tromb, i upalu žuča, bilo je rizično, Koronu, da vam ne pričam... Ja sam nekog starog kova, ja sam tako vaspitavana, kada sa nekim živiš, deliš dom, ti si udat za njega. Ja ne mogu drugačije da gledam, da živim sa nekim tri, četiri ili pet godina, ti si mu žena... Ja jesam i bračna, ali je on imao taj strah i sve mogu da rade u životu, samo je bio uslovljen da ne sme da se ženi. Imao je on i pre mene žena. Sve je mogao da radi, ali nikako da se ženi... On nikada nije bio star, jeste imao godine, ali ja sam uživala u njemu, gde god smo išli on je bio doteran. Ako sam išta doprinela, to je da dočeka tolike godine."

Pogledajte kadrove iz jedne od poslednjih emisija u kojoj su zajedno gostovali:

Pevačica je demantovala navode o trudnoći i objasnila zbog čega se nisu odlučili na zajedničko dete:

"Da, bio je u braku, žena mu je nažalost preminula. Deca su mu zabranila da se ženi, ima troje dece, tri ćerke, sve su starije od mene... Ne, nije tačno da sam bila trudna, nisam bila trudna. I ja sam, i on je hteo, da me ne ostavi bez porodice, ali doktor sa kojim smo pričali... To je isto kao što bih ja tražila da rodim vantelesno dete, pa sama. Rekli su da zbog njegovih godina možemo da probamo, ali da zbog njegovih godina ne znaju kakvo dete će da se rodi. Pošto zna kako sam se mučila u detinjstvu, rekao je: 'Ne želim da se dete muči'. I onda sam ja rekla: 'Imamo tri ćerke, unuke, praunuke, sve imamo."

Tvrdnje o fizičkom nasilju

Najpotresniji deo njene izjave odnosi se na sukob sa Andrijinim ćerkama u bolnici u Pančevu.

Pogledajte kako izgledaju ćerke pokojnog Andrije Bajća:

"Problematika sa ćerkama je nastala u bolnici u Pančevu, ne znam šta hoće od mene. Vređaju me, psuju, prete! Tada kada su me napale u Pančevu, ja želim sada da povratim sebe i imam prijatelje, sveštena lica i doktore, ja sam jako smršala, ja svakodnevno idem na groblje. Duhovno venčanje smo tražili, a vladika nam je rekao da je sređeno, ali se on razboleo. Ja jesam bila u njegovom životu kraljica, a on je bio moj kralj. Ja sam u životu klekla ispred Boga i ispred njega, i lažem, izvinjavam se, klekla sam ispred doktora na VMA. Ta situacija će se tek rešavati, ja sigurno neću ostati na tome, makar mi poslednje u životu bilo. Ta kuća je ostala ćerkama, a tačno me ne zanima šta misle o meni."

Na kraju je opisala i sam fizički napad kojem je Andrija svedočio:

"Fizički su me napale u Pančevu ispred njega, on je ležao u krevetu. Ja sam se samo držala za krevet njegov kod nogu, spustila sam glavu i vikala sam da hoću da budem pored svog muža, bila sam svesna da će doći sestre, to je bila katastrofa. On je njih imenom dozivao, da me puste, da me ne diraju. Mora neko nešto da shvati, mene to uopšte nije povredilo. Ja sam bila modra sva! Njega je povredilo, a mene boli to što je on gledao. Meni je on bio sve. Ja sam ujutru od sedam, uveče do devet sedela ispred bolnice, svaki dan! Nijedan dan nisam izostala."