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"Izvini ako gledaš ovo": Jovan Memedović se na javnom servisu obratio Zdravku Čoliću

"Izvini ako gledaš ovo": Jovan Memedović se na javnom servisu obratio Zdravku Čoliću

Autor Jovana Milićević
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Nakon pitanja koje je uslijedilo, voditelj kviza „Superpotera“ Jovan Memedović javno se izvinio Zdravku Čoliću.

Jovan Memedović se na javnom servisu obratio Zdravku Čoliću Izvor: Milos Tesic/ATAIMAGES/Instagram printscreen

U subotu, na Prvom programu RTS-a, od 21 čas, očekuje nas novo izdanje kviza "Superpotera", a takmičarka Anja dobila je pitanje o Zdravku Čoliću. 

Pogledajte kadrove iz emisije:

"Koje godine je rođen Zdravko Čolić? Ih, baš treba da mu otkrijemo godine, nema smisla", pročitao je pitanje. 

"Nezgodno", dodala je takmičarka. 

 "1941, 1951. ili 1961.?", glasili su ponuđeni odgovori. 

"Pa, ako ja dobro ovo poznajem, trebalo bi da je stariji nešto od mojih roditelja, dakle moj odgovor bi bio pod A... hilj... moja majka... Čekajte, ja sam omašila ci- cijelu jednu deceniju. Pod B je moj odgovor, pedeset prve godine", govorila je Anja. 

Odgovor je bio tačan, a potom je usledio aplauz u studiju. Reagovao je i voditelj Jovan Memedović, koji se u šali obratio Zdravku Čoliću.

"Dobro je. Izvini, Zdravko, ako gledaš ovo, izvini molim te", rekao je Jovan. 

"Nadam se da Zdravko Čolić neće gledati, šta da kažem", zaključila je takmičarka. 

Tagovi

Zdravko Čolić Jovan Memedović superpotera

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